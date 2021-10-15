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【BNO移民英國】發展商賣「奇則」樓 門窗露台錯哂位

環球社會熱點 15:21 2021/10/15

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英國1月底開放讓符合領取英國國民海外護照（BNO）資格的香港人申請BNO赴英，當地樓市亦備受港人關注。英國有民眾向傳媒投訴，一家發展商所興建的住宅開則奇怪，竟然有部門﹑窗戶及露台開錯方位，而且在售樓有不清楚的資訊，導致買家蒙受損失。

【BNO移民英國】明年或加能源費及市政稅 生活成本大增  【下一頁】

英國《鏡報》報稱，發展商帕西蒙（Persimmon Homes）在科爾切斯特（Colchester）興建及發售的262間房屋中，部分出現相當奇怪的開則。據悉在建築過程出現問題，導致房屋的部分門口﹑窗戶及露台面向錯誤的方位。

科爾切斯特地方議員戈斯（Martin Goss）指出，帕西蒙的行徑令人不明所以，房屋經過多重程序才建成，不理解為何一家大發展商會犯下如此重大的失誤。帕西蒙解釋，建築初期就窗戶位置作出有限度的改動，以符合建築計劃。

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【BNO移民英國】1.1萬街道平均樓價逾百萬英鎊 倫敦最多 【下一頁】

鏡報稱亦有不少買家投訴，帕西蒙在過去10年興建的新屋有不同問題。其中，化名史密斯（Smith）的男子指2019年時，購買帕西蒙宣稱4房的單位。然而，史密斯稱其中一房面積細小，約得68呎。

史密斯疑心起，翻查英國估價處（Valuation Office Agency）紀錄發現，新屋登記竟只是3房戶，所謂4房應該是指連同書房。鏡報指睡房有助提升房屋售價，有理由相信帕西蒙藉此抬價謀利。史密斯估計，自己所購房價理應降低1.5至2萬英鎊（16至21.3萬港元），並向帕西蒙尋求同額精神賠償。

帕西蒙發言人反駁，史密斯購買前已清楚屋內平面設計及各房間的大小，而且他亦曾去成屋參觀，充分了解房屋才購買。帕西蒙於1972年成立，總部位於北部約克郡（York），每年興建1.35萬間新屋。

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責任編輯：吳漢培

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