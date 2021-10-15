【買樓理財】已移民港人為賣樓　不怕回港隔離檢疫　減價120萬沽海怡半島

有業主早前移民，近期專程回港，不惜接受隔離檢疫，只為盡快賣樓套現。中原地產盧鏡豪說，海怡半島27座高層G室主放盤多時，實用面積743平方呎，三房套連士多房間隔，向南，望海景，早前以1,430萬元易手，實用呎價19,246元，是市價成交。

盧鏡豪續說，原業主早前經已移民，近期專程回港處理仍未賣出的單位，原先開價1,550萬元放盤，當完成隔離後，即減價120萬元賣樓，終以1,430萬元賣出單位套現。

事實上，近期多了業主賣樓移民，但樓價未有因此大跌，綜合前綫代理所言，移民盤叫價相對合理，個別甚至低於市價，但這些放盤很快就有客承接，反映市場很多人想置業，所以未能令樓價下跌。

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