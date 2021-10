英國人提早搶購聖誕禮物 恐供應鏈危機持續至明年

新冠肺炎疫情及貨車司機人手不足的影響下,英國供應鏈陷入危機,多項商品持續短缺。英國多間開售聖誕節商品的商店都見人潮,不少顧客憂慮供應鏈混亂情況持續至明年復活節,寧願提早搶購聖誕禮物。

英媒《太陽報》報道,英國過去一周有大量民眾湧往各地商場及零售店舖購買玩具及禮物,帶動各個商場的客流量增長。

他們比起往年提早超過一個多月買禮物,顧客總數每周增長近5%。Springboard分析師指出,商業街上周客流量按周增長7.1%,而商場及購物區的客流量增長相對較低。

連鎖玩具店The Entertainer創辦人格蘭特(Gary Grant)形容,今年民眾搶購聖誕禮物的熱烈程度前所未有地高。他承認聖誕節前短缺的商品種類會較以往多,但店内仍會有一定數量的玩具出售。

連鎖超市Morrisons及Tesco都已經推出玩具半價促銷優惠,而大型玩具零售商Argos及Smyths都相繼促銷。

《太陽報》引述一名玩具店負責人指:

對於爸爸媽媽而言,無玩具可能比起無火雞更令人擔憂。

(For mums and dads, no toys is probably a bigger worry than no turkey.)