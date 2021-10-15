【勞動力】勞動力過於短缺　日本企業紛紛取消退休年齡限制

▲ 愈來愈多日本企業開始僱用已達退休年齡的員工，來填補職位空缺，也有部分公司取消員工入職的年齡上限。（法新社圖片）

疫情改變了全球的勞動市場，除了美國面對勞工短缺的問題外，亞洲地區的日本也正面對同樣的問題。為了增加勞動力，愈來愈多日本企業開始僱用已達退休年齡的員工，來填補職位空缺，也有部分公司取消員工入職的年齡上限。

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日本正面臨著嚴重的勞工問題，日本國家人口和社會保障研究所預估，日本工作人口或介於15至64歲的人將在2040年下降至5,978萬人，比2015年少1,750萬人；2040年65 歲以上將佔日本總人口 35.3%。

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因此，日本企業為了從新冠疫情中恢復過來，開始用更高年齡層的員工填補勞動力。日本的家電零售巨頭野島（Nojima）本計劃在2022年春季前僱用870名新員工，但迄今為止只招收了700名員工。該企因此宣布，從10月起取消員工年齡80歲的上限，甚至僱用超過此年齡的新員工。在野島電器的3,000名全職員工中，有10名已滿75歲。現在該企還打算僱用80歲以上的新員工，這些員工只需每周工作4天、每天5小時，待遇有月薪12萬日圓（約8194港元），如果員工身體狀況良好，更有機會再延長工作合約。

其實早在2020年7月，野島電器就改變了公司規定，允許員工年過65歲後，繼續以1年期合約工作至80歲，不少員工表示，希望80歲後還能繼續工作。

與此同時，拉鍊製造商YKK今年也取消了退休年齡限制，努力留住員工。YKK也表示，只要已達退休年齡的員工願意，就能夠繼續作為全職員工工作。該公司負責人稱，若員工表現非常出色，更可以保留原有工資。

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責任編輯：李智美