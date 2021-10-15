▲ 【互聯網監管】工信部下架96款侵害用戶權益App 包括字節跳動、騰訊SDK

中國工信部公布，持續推進App侵害用戶權益專項整治行動，加大常態化檢查力度。截至目前，對未按時要求完成整改的96款APP進行下架，當中包括字節跳動「穿山甲」SDK（軟體開發套件）、騰訊 （00700） 「優量滙」SDK。

檢測發現字節跳動「穿山甲」SDK（軟體開發套件）、騰訊「優量滙」SDK、快手 （01024） 廣告SDK問題較多，分別佔問題總量比例的37.4%、29.9%、8%。

依據《網絡安全法》等法律要求，工信部組織對上述96款App進行下架。相關SDK應加強自查自糾，後續工信部將對反覆出現問題的SDK依法從嚴處理。

SDK一般指軟件開發工具包。隨著移動互聯網的發展，應用軟件（APP）生產商需要投入了大量的人力物力布局移動互聯網。而SDK就是順應這一形勢產生的一個平台，其業務模式與廣告平台類似，可以降低APP開發商的工作量，並獲取相應廣告流量收入。

不過，SDK的應用也存在一定的洩露用戶信息的風險。2019年11月，上海市消費者權益保護委員會委托第三方公司對一些手機軟件中的SDK插件進行了專門的測試，發現一些SDK會讀取設備的運營商信息、電話號碼、短信記錄、通訊錄、應用安裝列表和傳感器信息，對用戶可能造成嚴重的經濟損失。

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