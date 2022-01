宏利躍升為全港第一大泛亞洲區壽險公司¹　蓄勢待發迎接後疫情機遇

新冠肺炎疫情爆發至今將近兩年,不少行業至今尚未全面恢復,惟獨保險業卻在「疫」市上中錄得正面的增長,其中宏利香港(下稱「宏利」)於2021年上半年的業績表現更是一枝獨秀,該公司首席業務總監陳鴻展直言,持續擴展的代理人團隊是宏利業績表現亮麗的主要動力之一。

根據香港保險業監管局(下稱「保監局」)的數據顯示,以2021年上半年的新造保單保費計算,宏利躍升為全港第一大泛亞洲區壽險公司¹;至於強積金業務方面,作為全港第一大強積金供應商²,來自其代理人團隊的強積金銷售總額於期內亦錄得49%增幅,奠定宏利在業界的領先地位。

上半年業績傲視同儕 代理人數目再創新高

對於公司在2021年上半年業績表現一枝獨秀,陳鴻展強調代理人團隊的努力功不可沒。「宏利除了為客戶提供完善的產品組合外,更重要是代理人團隊擁有專業服務精神。」他表示,代理人團隊乃公司最大的分銷渠道,單是今年上半年便為宏利貢獻了約70%的年度化保費等值銷售額。

▲ 宏利於2021年上半年的業績一枝獨秀,陳鴻展直言持續擴展的代理人團隊是宏利業績表現亮麗的主要動力之一。

宏利的代理人數目於今年上半年創下10,792人的新高,新增代理人總數較去年上升39%,期內代理人收入亦較去年升15%。「我們在原有的招募策略以外,亦致力從受疫情影響的行業中吸納各式專才,加入代理人團隊。而宏利代理人團隊能夠在逆市下獲得如此佳績,除了市場需求的轉變外,另一關鍵在於團隊上下一心、目標一致,時刻秉持以客為先的態度為客戶服務。」陳鴻展說。

健康、退休、數碼化成「後疫情」3大機遇

問及疫情創造的新常態如何改變市場需求時,陳鴻展指出,疫情的出現明顯令市民對健康保障,以至退休規劃的關注日增。「宏利於今年2月公布了新一輪的《宏利亞洲康健調查》結果,當中有77%受訪者表示有採取行動應對疫情,約90%會自我監察健康狀況,而近6成(58%)受訪者更透露有意在未來6個月購買新的保障,而危疾、醫療及儲蓄產品乃他們最感興趣的產品。」

他補充指,調查又發現逾半受訪者(55%)認為,自疫情出現後,愈感退休籌劃的重要性。「而得到多項退稅產品如自願性醫保、延期年金、強積金可扣稅自願性供款的配合,為市民提供誘因,無疑為保險業提供增長動力。」

此外,疫情加速了數碼科技的發展和應用,為配合市民對遙距和虛擬服務的需求,宏利亦投放了大量資源研發並推出相關數碼服務(見下表)。「我們在2021及2022年已預留4億6千萬港元,用作提升客戶的數碼化體驗,並協助代理人團隊透過遙距方式為客戶提供專業服務。」陳鴻展說。

大灣區市場潛力龐大 多元措施強化品牌形象

不過,在配合市場新常態的同時,陳鴻展表示,隨着粵港澳大灣區「一小時生活圈」逐漸形成,而區內高淨值人士約佔大中華區五分之一,料區內對保險產品及服務的需求持續。為此,宏利將積極擔當推動市場變遷的重要角色。「香港的保險滲透率為 18.3%,而澳門為 6.5%,至於大灣區其他9 個城市只有 5.5%,是香港的三分之一,反映當中存在龐大的發展空間³ 。」

陳鴻展舉例指出,隨着澳門與內地率先通關,澳門的年度化保費等值銷售額(APE)在2021年上半年錄得約240%的強勁增長,而當中60%的銷售額乃來自內地訪客,較2020年的 4%增長15倍。

而根據香港保險業聯會的行業報告,香港保險公司的聲譽、可靠性和更優質服務均能吸引區內人士到港投保,因此,陳鴻展表示,宏利積極把握地理、政策,以及本身品牌、產品及人才的優勢,並加強品牌在內地推廣的力度,包括善用社交媒體如微信,接觸更多潛在內地客戶,為公司網站增設簡體中文頁面等,捕捉隨兩地通關而來的市場機遇,為内地訪港旅客及在大灣區居住或工作的港人提供優越服務。

近半IANG欲投身金融業 代理人數目料雙位數增長

為迎接通關後的預期業務增長,陳鴻展指出,宏利除了積極吸納來自不同行業的專才,如具備良好溝通技巧、擁有資深客戶服務經驗的人士加入代理人團隊外,亦配合政府對非本地畢業生(IANG)的回港就業安排,推出Manulife IANG Talents(M.I.T.),為有志成為傑出領袖的非本地畢業生提供培訓。

「今年我們進行了一項有關IANG的調查,了解他們的現狀和職業抱負,結果發現有62%的離港群組會考慮回港,而77%的學生群組則期望畢業後留在香港。此外,調查又發現金融行業對IANG最具吸引力,有近半(48%)IANG學生希望能投身銀行、保險,或金融服務行業。」陳鴻展形容,調查結果對宏利的招聘部署相當正面,而配合市場發展,宏利將維持每年代理人數目雙位數增長的目標。

逆市增加在港投資 貢獻亞洲業務近半盈利

在人才培育以外,宏利近年亦加大硬件配套上的投資,包括於今年8月在尖沙咀開設尊貴客戶中心——宏利尊尚中心,方便代理人及經紀為高端客戶提供各類專門服務。此外,今年4月又宣佈簽約承租位處九龍東的國際貿易中心(ITT)約145,000平方尺的甲級寫字樓,用作擴大代理人辦公室,「該中心將於今年第四季命名為『宏利大樓』並正式啟用。」

以實用面積計,該寫字樓是香港自2019年7月至今年4月的最大宗甲級寫字樓租務成交,亦是自2018年4月以來九龍東最大宗的租務成交⁴,進一步突顯宏利對香港市場的堅定承諾,以及公司銳意加快拓展代理人團隊的雄圖願景。

▲ 宏利於今年8月在尖沙咀開設尊貴客戶中心「宏利尊尚中心」,讓代理人及經紀為高端客戶提供各類專門服務。

陳鴻展表示,在2021年上半年,香港貢獻宏利亞洲業務近一半的核心盈利(49%)和新造業務價值(42%)。為進一步推廣並鞏固品牌形象,宏利於今年6月宣布成為海洋公園水上樂園「天海灣」的冠名贊助機構,而今年稍後時間亦會於維港海旁其中一座核心商廈天台竪立LED大型廣告牌,彰顯品牌實力。

上任首席業務總監9個月 促團結再創佳績

上任宏利首席業務總監一職9 個月,陳鴻展坦言,作為萬人代理人團隊的領軍人,其角色任重道遠。「我們對行業的前景充滿信心,即使疫情下,市場仍充斥着不同的挑戰,但我深信where there's a will, there's a way(有志者事竟成),只要緊記『不怕萬人阻擋,只怕自己投降』、上下一心,定能解決眼前的問題。」



¹ 根據保監局數字,按 2021 年上半年的新造保單保費計算。泛亞洲區壽險公司指於亞洲市場擁有強大營運基礎及採用多元分銷渠道的跨國保險公司。

² 市佔率根據計劃保薦人的強積金管理資產計算。資料來源:截至2021年9月30日的《Mercer強積金市場佔有率報告》。

³ 資料來源: 瑞士再保險、KPMG粵港澳大灣區保險業調查報告。

⁴ 根據世邦魏理仕香港的統計數字。

(特約)