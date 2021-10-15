【BITCOIN】傳美證監批出首隻Bitcoin ETF 最快下周面世 比特幣價格直衝6萬美元

據《彭博社》報道，引述消息人士指出，美國證監會（The Securities and Exchange Commission，SEC）已批准首隻Bitcoin ETF，預期最快將在下周推出市場，比特幣價格在周五（15日）早上曾衝上59992美元。

據報道，過去SEC曾多次拒絕Bitcoin ETF的申請，但今次這款將推出市面的Bitcoin ETF，由ProShares及景順（Invesco）發行，是建基於期貨合約，受互惠基金條例規管，符合SEC主席 Gary Gensle所要求的「提供明顯的投資者保護」。

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Bitcoin今早價格颷升，最高曾升逾4%至59992美元，直迫6萬美元大關，最新報59404美元，市值達1.1萬億美元。Bitcoin在今年4月14日時，曾創下64869美元的歷史新高。

據外電統計，目前已有約10家ETF發行人爭推比特幣ETF，當中包括科技股女股神Cathie Wood。Cathie Wood早前向SEC申報，擬發行ARK 21Shares比特幣期貨策略ETF，交易代碼為「ARKA」。ARKA策略為在芝加哥商品交易所（CME）買賣比特幣期貨合約，瑞士21Shares 為信託的保薦人，Coinbase Custody為產品存託人，而ARK負責產品的市場營銷。

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記者：李兆明