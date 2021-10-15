【芯片短缺】受全球芯片短缺影響　傳Google Pixel Watch將延期發布

▲ 外國網站引述爆料人士消息指，Google Pixel Watch產品或不會在下周發布會中亮相。

近年智能手錶市場需求愈來愈大，Google也有意推出自家智能手錶產品。早前官方宣布，將在下周二（19日）舉行Pixel 6系列發佈會，除了新機之外，外界亦指出，Google有機會推出Pixel Watch手錶、新款平板電腦、智能喇叭等硬件產品。

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外界消息指出，Google在發表Pixel 6系列手機當日，將會同步推出Google Pixel Watch手錶。不過外國網站《MySmartPrice》引述爆料人士消息指，Google Pixel Watch產品或不會在下周發布會亮相。他表示，由於受到全球芯片短缺影響，即使官方率先在下周發布Pixel Watch，亦不會在本月正式發售產品。

據悉，Pixel Watch採用圓形錶面設計，外型與三星Galaxy Watch Active 2類似，設計採用簡約風格，預計搭載最新WearOS 3.0系統。

責任編輯：李寶如