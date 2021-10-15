美前總統克林頓血液感染 為私隱入ICU治療

美國前總統克林頓發言人周四（14日）表示，克林頓周二（12日）傍晚在加州大學爾灣醫學中心留醫，入院原因與「新冠肺炎感染無關」，指克林頓情況良好，精神很好，感謝醫療團隊的悉心照顧。據悉，克林頓因血液感染而入院，住深切治療部是出於私隱理由。

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美國有線新聞網絡（CNN）周四報道指，前總統克林頓（Bill Clinton）因尿道感染並擴散至血液，因此入住加州大學爾灣醫學中心（University of California Irvine Medical Center）的深切治療部留醫。

CNN引述醫學中心主任阿明（Alpesh Amin）博士指，克林頓以靜脈注射方式接受抗生素，目前在ICU病房被密切監測。經過兩日治療後，他的白血球細胞有所下降，而且對抗生素反應良好，有望短期間內出院。

其私人醫生巴達克（Lisa Bardack）博士亦表示，克林頓入住ICU病房是為了確保他的私隱及安全，強調其情況穩定。

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據悉，克林頓精神很好，在住院期間不時與家人及醫護人員交談，而且會離開病床在深切治療部範圍內踱步。

克林頓發言人承認，他於周二在加州參加由其基金會舉辦的私人活動後感到不適，同日被送往醫院留醫，強調入院原因與「新冠肺炎感染無關」。發言人續指克林頓精神很好，衷心感謝醫療團隊的悉心照料。

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責任編輯：郭麗明