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Banksy自碎畫二次拍賣更值錢 近2億港元出售

環球社會熱點 14:08 2021/10/15

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英國著名街頭塗鴉藝術家Banksy的作品一向受捧，他的畫作《Girl With Balloon》3年前拍賣成交時突然自碎並引起轟動。這幅畫更名為《Love is in the Bin》作二次拍賣，反而升價10多倍，以近1,860萬英鎊（約1.98億港元）的出售。

Banksy為醫護打氣畫作拍賣 籌得破紀錄1.56億 （多圖） 【下一頁】

蘇富比周四（14日）於倫敦舉行拍賣，Banksy的作品《Love is in the Bin》（暫譯：垃圾桶裏的愛）成為全場焦點。蘇富比預計成交價介乎400萬至600萬英鎊（約4,258萬至6,388萬港元），但最終以1,858萬英鎊出售。

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《Love is in the Bin》更超越Banksy向英國醫護致敬的另一幅畫《Game Changer》的價格，後者今年初以1,670萬英鎊（約1.78億港元）出售。

Banksy於2018年完成原畫《Girl With Balloon》（暫譯：氣球女孩），於同年10月舉行首次拍賣，當時以86萬英鎊（約916萬港元）成交。

但拍賣官扑鎚宣布成交後，預先藏於畫框内的碎紙機突然運作將畫布切碎，畫布下半部分化為碎條露出畫框，令在場人士都感到震驚。

英國藝術家Banksy扮清潔工入地鐵塗鴉 籲民眾戴口罩（有片） 【下一頁】

Banksy其後暗示他本來有意切碎整幅畫，但因碎紙機運作問題，畫作未能完全自碎。而買家最終繳付原價購入這幅畫，更形容自己買到的不只是一件作品，而是一段藝術史。

Banksy於拍賣後為這幅畫更名為《Love is in the Bin》，畫作先後於倫敦、香港、台北、紐約等地展出。

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責任編輯：鄭錦玲

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