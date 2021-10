Banksy自碎畫二次拍賣更值錢 近2億港元出售

英國著名街頭塗鴉藝術家Banksy的作品一向受捧,他的畫作《Girl With Balloon》3年前拍賣成交時突然自碎並引起轟動。這幅畫更名為《Love is in the Bin》作二次拍賣,反而升價10多倍,以近1,860萬英鎊(約1.98億港元)的出售。

蘇富比周四(14日)於倫敦舉行拍賣,Banksy的作品《Love is in the Bin》(暫譯:垃圾桶裏的愛)成為全場焦點。蘇富比預計成交價介乎400萬至600萬英鎊(約4,258萬至6,388萬港元),但最終以1,858萬英鎊出售。

《Love is in the Bin》更超越Banksy向英國醫護致敬的另一幅畫《Game Changer》的價格,後者今年初以1,670萬英鎊(約1.78億港元)出售。

Banksy於2018年完成原畫《Girl With Balloon》(暫譯:氣球女孩),於同年10月舉行首次拍賣,當時以86萬英鎊(約916萬港元)成交。

但拍賣官扑鎚宣布成交後,預先藏於畫框内的碎紙機突然運作將畫布切碎,畫布下半部分化為碎條露出畫框,令在場人士都感到震驚。

Banksy其後暗示他本來有意切碎整幅畫,但因碎紙機運作問題,畫作未能完全自碎。而買家最終繳付原價購入這幅畫,更形容自己買到的不只是一件作品,而是一段藝術史。

Banksy於拍賣後為這幅畫更名為《Love is in the Bin》,畫作先後於倫敦、香港、台北、紐約等地展出。

