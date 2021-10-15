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【A股期貨】港交所午後升幅擴大　毛志榮看好A股期貨「非常成功」

股市 13:44 2021/10/15

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【A股期貨】港交所午後升幅擴大　毛志榮看好Ａ股期貨「非常成功」

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香港交易所 （00388） 下周一（18日）將會推出A股期貨－MSCI中國A50互聯互通指數期貨合約，港交所董事總經理、內地業務發展主管毛志榮接受內地傳媒訪問時稱，A股期貨令投資者在港交所一站式管理滬深港通A股現貨、期貨，看好A股期貨會是港交所非常成功的產品。

港交所今早曾跌1.4%，其後倒升，午後升幅擴大，最新升1%，暫報467元。

毛志榮稱，在A股期貨推出下，國際投資者能夠更好地配置資源、管理風險，對香港交易所發展現貨、衍生品市場，以及擴大互聯互通作用、對接金融基礎設施，都有非常重要的意義。

新交所不怕港交所A股期貨搶生意 「台股期貨是例子」，可見【下一頁】

目前在中國境外，新加坡已推出富時A50指數期貨多年，港交所2019年獲MSCI授權使用A股指數作期貨合約，於今年8月獲得中國監管機構、香港證監會獲准推出。

雖然大多投行視A股期貨為港交所期貨產品的重要突破，但花旗最新報告指，港交所A股期貨長遠地位可勝新交所，但短期盈利刺激不大。

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港股 期貨 指數期貨 香港交易所（00388） 互聯互通

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