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【Facebook】Facebook新款VR頭戴式裝置疑似曝光　CEO朱克伯格親自試戴

科技 14:40 2021/10/15

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最近，Facebook行政總裁朱克伯格在個人社交帳號發佈相片，顯示他正親自試戴一款頭戴式裝置，疑似新款VR頭戴式產品曝光。

早前一直有消息傳出，Facebook有意推出自家VR頭戴式裝置產品，但該產品至今仍尚未面世。最近，Facebook行政總裁朱克伯格在個人社交帳號發佈相片，顯示他正親自試戴一款頭戴式裝置，疑似新款VR頭戴式產品曝光。

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近日朱克伯格在Facebook發布一張相片，並正在試戴一款頭戴式產品，他形容產品有著「Retina Resolution」一般畫質，具有極高解像度。不過他沒有透露產品類型、功能及設計等其他細節，亦沒有提及該產品是否會推出市場。

另外報道也指，Facebook Reality Labs負責人Andrew Bosworth也上載了一張圖片，顯示他正配戴一款頭戴式裝置，但與朱克伯格所戴的款式不同，外觀更加類似於蘋果（Apple）VR頭戴式裝置。

雖然Facebook旗下擁有Oculus頭戴式裝置品牌，但公司有意進一步擴展VR市場，推出自家VR穿戴式裝置及眼鏡等產品，但目前仍未有相關產品面世。

責任編輯：李寶如

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