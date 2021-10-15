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【Bitcoin】劍橋研究：美國成為全球最大挖礦中心　中國份額已降至零

Hot Talk 13:50 2021/10/15

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【Bitcoin】劍橋研究：美國成為全球最大挖礦中心　中國份額已降至零

中國大舉封殺比特幣（Bitcoin）等加密貨幣，將全球採礦龍頭地位拱手相讓。劍橋比特幣電力消費指數（CBECI）日前更新8月份全球加密貨幣「挖礦」數據，美國成為全球最大的比特幣「挖礦」中心，美國於8月份的比特幣算力（hashrate）在全球佔比達35.4%，較5月份時推算的17.77%，增加一倍。

中國自5月份起，出招打擊虛擬貨幣「挖礦」，中國的比特幣算力正在急速下降，至7月份已經減至零。而去年7月，中國的比特幣算力在全球佔據份額達66.86%，是全球最大的「挖礦」中心。

劍橋研究顯示不同地區的比特幣「採礦」能力

SEC不會阻比特幣ETF下周推出 比特幣再逼6萬美元，可見【下一頁】

比特大陸創辦人：中國散戶快絕跡加密貨幣，可見【下一頁】

英國劍橋大學的研究團隊，自2019年9月起，開始追蹤每個國家的比特幣算力數據。比特幣算力，主要是用來衡量比特幣「挖礦」，以及比特幣網絡驗證交易時的計算機處理能力，若在同一地區、同時間運作的「挖礦」計算機越多，該地區的「挖礦」算力亦會增加。

除此以外，與中國接壤的哈薩克斯坦，比特幣算力佔比亦在近月躍升，由今年5月份的7.37%，增長近1.5倍至18.1%，成為僅次於美國，全球第二大比特幣「挖礦」中心。俄羅斯則以11.23%排在第三位。

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記者：梁安琪

虛擬貨幣 電力 哈薩克斯坦 中國 美國 比特幣

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