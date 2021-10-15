  • 26°C
香港時間 : 20211015日 (五) 13:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【供應鏈危機】IKEA預測物流亂況持續至明年　問題不易解決

商業 12:56 2021/10/15

分享：

IKEA警告，庫存短缺的情況或持續至明年。（法新社圖片）

供應鏈問題已持續多時，運費飆升成為不少企業最急切的問題。IKEA警告，港口仍然非常擠塞，料庫存短缺的情況或持續至明年。

【超市商機】惠康開設5萬尺全新超市Wellcome Fresh　首設食街、主打新鮮食品（多圖）

IKEA行政總裁Jesper Brodin指出，雖然現時物流挑戰有略為緩和的跡象，但港口擠塞情況未解決，出現全球供應鏈的問題。他相信，供應鏈壓力將持續至2022年，未來仍需面對這些物流亂局。

經營IKEA大部分門店的Ingka行政總裁Jesper Brodin接受外國傳媒訪問時提到，不只IKEA，全世界其他地方的人們亦努力解決供應鏈混亂的問題，但即使如此，情況仍不容易解決。

上月，IKEA曾表示10%庫存，或相當於1000條生產線的供應正面臨挑戰，受影響的產品包括床褥等。（法新社圖片）

上月，IKEA曾表示10%庫存，或相當於1000條生產線正在受壓，主要原因是HGV司機持續短缺。受影響的主要是英國及愛爾蘭的22間門店，產品包括床褥等。

本週較早時候，英國的主要商業港口Felixstowe亦因正值聖誕節的繁忙時期，缺乏HGV司機，而導致運輸擠塞。IKEA亦被逼購買額外的貨櫃和租船，來解決產品短缺問題。Brodin指，企業很難及早預測，唯有每天緊貼、參與其中，才可找到最佳的解決方案。

【疫市營商】薩莉亞料2022財年純利增至5倍　上海、廣州業務佔亞洲一半利潤

【供應鏈危機】港口擠塞、芯片和貨車司機短缺　全球供應鏈面臨壓力　穆迪：「好轉前變得更差」

責任編輯：葉泳珊

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

相關文章

【重陽節商機】受打風影響　紙紮舖生意跌1成　市民買紙紮助聽器、電子煙孝敬先人
今日
【重陽節商機】受打風影響　紙紮舖生意跌1成　市民買紙紮助聽器、電子煙孝敬先人
【疫市營商】薩莉亞料2022財年純利增至5倍　上海、廣州業務佔亞洲一半利潤
今日
【疫市營商】薩莉亞料2022財年純利增至5倍　上海、廣州業務佔亞洲一半利潤
【重陽節商機】市民堅持重陽掃墓　多數家庭客拜祭後仍到酒家用膳
2021/10/14
【重陽節商機】市民堅持重陽掃墓　多數家庭客拜祭後仍到酒家用膳
【疫市營商】資生堂推遮暇新產品　3年時間研究人工皮膚解決眼袋問題
2021/10/14
【疫市營商】資生堂推遮暇新產品　3年時間研究人工皮膚解決眼袋問題

你可能感興趣

【重陽節商機】受打風影響　紙紮舖生意跌1成　市民買紙紮助聽器、電子煙孝敬先人
今日 11:00
【重陽節商機】受打風影響　紙紮舖生意跌1成　市民買紙紮助聽器、電子煙孝敬先人
【疫市營商】薩莉亞料2022財年純利增至5倍　上海、廣州業務佔亞洲一半利潤
今日 11:50
【疫市營商】薩莉亞料2022財年純利增至5倍　上海、廣州業務佔亞洲一半利潤
【重陽節商機】市民堅持重陽掃墓　多數家庭客拜祭後仍到酒家用膳
19:02 2021/10/14
【重陽節商機】市民堅持重陽掃墓　多數家庭客拜祭後仍到酒家用膳
疫情 零售 IKEA 司機 英國 聖誕節 運輸

下一篇文章

【疫市營商】薩莉亞料2022財年純利增至5倍　上海、廣州業務佔亞洲一半利潤
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【供應鏈危機】港口擠塞、芯片和貨車司機短缺　全球供應鏈面臨壓力　穆迪：「好轉前變得更差」
【供應鏈危機】港口擠塞、芯片和貨車司機短缺　全球供應鏈面臨壓力　穆迪：「好轉前變得更差」
【Lego】Lego消除產品性別偏見　不再貼「適合女孩或男孩」性別標籤
【Lego】Lego消除產品性別偏見　不再貼「適合女孩或男孩」性別標籤
【消費優惠】第二輪電子消費券到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【消費優惠】第二輪電子消費券到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【重陽節商機】2021年重陽節銷情受天氣影響　酒樓及燒味店生意遜於去年
【重陽節商機】2021年重陽節銷情受天氣影響　酒樓及燒味店生意遜於去年
【疫市營商】資生堂推遮暇新產品　3年時間研究人工皮膚解決眼袋問題
【疫市營商】資生堂推遮暇新產品　3年時間研究人工皮膚解決眼袋問題
【職場衣着】烏克蘭航空公司聽取員工意見　空姐可穿布鞋T恤上班
【職場衣着】烏克蘭航空公司聽取員工意見　空姐可穿布鞋T恤上班