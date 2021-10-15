【供應鏈危機】IKEA預測物流亂況持續至明年　問題不易解決

▲ IKEA警告，庫存短缺的情況或持續至明年。（法新社圖片）

供應鏈問題已持續多時，運費飆升成為不少企業最急切的問題。IKEA警告，港口仍然非常擠塞，料庫存短缺的情況或持續至明年。

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IKEA行政總裁Jesper Brodin指出，雖然現時物流挑戰有略為緩和的跡象，但港口擠塞情況未解決，出現全球供應鏈的問題。他相信，供應鏈壓力將持續至2022年，未來仍需面對這些物流亂局。

經營IKEA大部分門店的Ingka行政總裁Jesper Brodin接受外國傳媒訪問時提到，不只IKEA，全世界其他地方的人們亦努力解決供應鏈混亂的問題，但即使如此，情況仍不容易解決。

▲ 上月，IKEA曾表示10%庫存，或相當於1000條生產線的供應正面臨挑戰，受影響的產品包括床褥等。（法新社圖片）

上月，IKEA曾表示10%庫存，或相當於1000條生產線正在受壓，主要原因是HGV司機持續短缺。受影響的主要是英國及愛爾蘭的22間門店，產品包括床褥等。

本週較早時候，英國的主要商業港口Felixstowe亦因正值聖誕節的繁忙時期，缺乏HGV司機，而導致運輸擠塞。IKEA亦被逼購買額外的貨櫃和租船，來解決產品短缺問題。Brodin指，企業很難及早預測，唯有每天緊貼、參與其中，才可找到最佳的解決方案。

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責任編輯：葉泳珊

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