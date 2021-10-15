黎巴嫩示威爆發街頭槍戰 13年來最嚴重流血衝突

黎巴嫩首都貝魯特周四舉行示威，「真主黨」與「阿邁勒運動」運動支持者在司法部大樓附近示威，要求負責調查去年貝魯特港口大爆炸的法官下台。期間突然有人向示威者開槍，現場突然混亂，造成最少6人死亡，30多人受傷，釀成當地13年來嚴重的街頭衝突。

丹麥孤狼弓箭襲擊釀5死 或涉恐怖主義（第三版） 【下一頁】



屬什葉派的真主黨（Hezbollah）與阿邁勒運動（Amal）的支持者周四（14日）響應號召，在首都貝魯特（Beirut）司法部大樓示威，要求罷免負責調查去年貝魯特港口爆炸案的法官比塔爾（Tarek Bitar），認為他只盤問與真主黨有關連的政客，並向前部長和高級官員發出逮捕和審問令，指摘他有政治偏見。



在示威期間，突然有狙擊手從住宅大樓向示威者開槍；而示威者亦以AK-47及火箭榴彈炮還撃，雙方爆發槍戰。內政部長莫洛伊（Bassam Mawlawi）表示，事件造成最少6人死亡、超過30人受傷。狙擊手從高處瞄準示威者頭部開槍，死者均是什葉派教徙。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

真主黨表示，認為示威者是遭右翼基督教黎巴嫩軍隊的槍手襲擊。有指，發生槍擊的社區內眾多居民支持調查爆炸，並視終止調查是國內部分勢力嘗試利用機會重新掌權。

什葉派政治領袖亦呼籲支持者冷靜，避免敵視情緒控制，進一步捲入鬥爭。然而，大批什葉派支持者不顧反對帶上武器，揮舞真主黨與阿邁勒運動旗幟在街頭巡遊。

英國仇恨犯罪增近1成 種族有關個案佔整體近75% 【下一頁】

黎巴嫩總統奧恩（Michel Aoun）發表電視演說，承諾將追究槍撃案責任，致力逮捕槍擊事件涉案人。黎巴嫩軍方指，已拘捕9人，包括1名敘利亞人，正對嫌疑人進行調查。

總理米卡蒂（Najib Mikati）宣布將周五（15日）定為全國哀悼日，並就事件向所有民眾致歉。是次槍擊案亦屬黎巴嫩近13年以來，最嚴重的街頭暴力事件。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：郭麗明