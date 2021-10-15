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今日推介吉利｜中海外、信達、工行、富智康、濰柴動力最新部署

股市 13:00 2021/10/15

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恒生指數中午收報25170點，升207點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介吉利 （00175） ，另亦會分析中海外 （00688） 、信達 （01359） 、工行 （01398） 、富智康 （02038） 、濰柴動力 （02338） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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*重溫《ET午市精點》恒指強勢由跌轉升 車股久違齊衝高 仍有機會【按此】*

*重溫《ET開市直擊》美國「收水」路漸近 港股倉位怎調整【按此】*

港股 吉利汽車（00175） 中國海外發展（00688） 中國信達（01359） 工商銀行（01398） 富智康集團（02038） 濰柴動力（02338） 石鏡泉

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