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【澳洲疫情】悉尼下月開關 打完針返國人士豁免隔離（第二版）

環球社會熱點 18:02 2021/10/15

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澳洲多個地區的新冠疫苗接種率理想，其中悉尼所在的新南威爾士州已達到8成接種率。新南威爾士州宣布下月起開關，完成接種兩劑新冠疫苗的澳洲人可獲豁免隔離。

【俄羅斯疫情】確診首破3萬近千死亡 急召退休醫護幫手 【下一頁】

【澳洲疫情】墨爾本解封在即 所在州確診創新高 【下一頁】

（第二版更新澳洲總理説法）

澳洲自去年3月以來一直封鎖國際邊境，幾乎只准許澳洲公民及永久居民入境，他們回國後更要留在酒店隔離14日。

新南威爾士州周五（15日）宣布，已有8成合資格人士完成接種兩劑新冠疫苗，符合澳洲聯邦政府8成完成接種率就重開邊境的要求。

而澳洲總理莫里森（Scott Morrison）強調，澳洲現階段先讓澳洲公民、永久居民及其直系親屬豁免隔離入境，並非向所有人重開邊境，國際旅客、留學生及特殊技術移民則仍要等待。

新州州長佩羅泰特（Dominic Perrottet）表示：

我們要重新加入這個世界，不能活於隱士王國，我們必須開放。

（We need to rejoin the world. We can't live here in hermit kingdom. We've got to open up.）

悉尼所在州斥171億建氫能產業 目標2030碳排放減半 【下一頁】

返回澳洲人士上機前需要出示疫苗接種證明及陰性新冠檢測結果，在抵達時也要接受檢測。據悉，每周入境人數上限為210人。

佩羅泰特表示，已接種兩劑新冠疫苗的人，將無需家居隔離或酒店隔離。但他們需要接種澳洲藥物管理局（TGA）認可的新冠疫苗，包括輝瑞（Pfizer）、Moderna及阿斯利康（Astrazeneca）疫苗。

至於未完成接種疫苗者，仍需留在酒店隔離。

佩羅泰特強調，新南威爾士州封鎖接近4個月，嚴重損害經濟增長。他表示現在已經是時候解封，希望推動經濟。

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責任編輯：鄭錦玲

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