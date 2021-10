【澳洲疫情】悉尼下月開關 打完針旅客豁免隔離

澳洲多個地區的新冠疫苗接種率理想,其中悉尼所在的新南威爾士州已達到8成接種率。新南威爾士州宣布下月起開關,完成接種兩劑新冠疫苗的國際旅客更獲豁免隔離。

澳洲自去年3月以來一直封鎖國際邊境,幾乎只准許澳洲公民及永久居民入境,他們回國後更要留在酒店隔離14日。

新南威爾士州周五(15日)宣布,已有8成合資格人士完成接種兩劑新冠疫苗,符合澳洲聯邦政府8成完成接種率就重開邊境的要求。

新州州長佩羅泰特(Dominic Perrottet)表示:

我們要重新加入這個世界,不能活於隱士王國,我們必須開放。

(We need to rejoin the world. We can't live here in hermit kingdom. We've got to open up.)