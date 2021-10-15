【魷魚遊戲】 迎戰線上遊戲平台？　Netflix高層暗示推「魷魚遊戲」官方遊戲

影片串流平台Netflix近期推出的韓劇「魷魚遊戲」（Squid Game），深受一眾劇迷歡迎，引起全球熱烈討論。近日，外媒《荷里活報道》（The Hollywood Reporter）報道指，Netflix高層暗示正規劃開發「魷魚遊戲」的官方遊戲及周邊產品。

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報道引述Netflix亞太地區創意活動的負責人Minyoung Kim表示，該公司内部有專家研究不同的領域，而Netflix亦收到來自其他國際團隊、遊戲和消費產品部門的邀請，該團隊亦正在審視所有可能性，為「魷魚遊戲」IP進行規劃，繼續研發不同領域如遊戲和消費產品等。

她又指，團隊正積極與導演及製作人進行對話，希望盡快回覆有關問題。

事實上，Netflix早前已宣布進軍遊戲市場，並已率先推出了兩款大熱原創劇「怪奇物語」（Stranger Things）系列的手遊，開放予波蘭的Android訂閱用戶下載，進行整合測試。而未來還會在其手遊平台推出另一原創劇「黑鏡」（Black Mirror）相關遊戲，讓訂閱用戶無須額外付費遊玩。未知「魷魚遊戲」最終會否也加入其手遊名單。

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值得一提的是，日前在線上遊戲平台Roblox，已有用戶推出「魷魚遊戲」相關遊戲。遊戲内包含「魷魚遊戲」劇内的各個經典關卡（見圖輯），還提供網頁版、iOS及Android版本。

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責任編輯：何子澄