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【俄羅斯疫情】確診首破3萬近千死亡 急召退休醫護幫手

環球社會熱點 12:30 2021/10/15

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俄羅斯的新冠肺炎疫情持續嚴峻，周四新增逾3萬人確診，首次突破3萬。同時，新冠死亡人數亦增加近千，連續3日創下新紀錄。為應對疫情，俄羅斯政府決定召回退休醫護人員，並呼籲民眾接種疫苗。

【俄羅斯疫情】單日增890死亡 一周5破紀錄 【下一頁】

俄羅斯官方周四（14日）公布最新數據，單日新增31,299宗確診，首次單日增加超過3萬宗。新冠死亡同日亦增加986人，連續3日打破死亡人數紀錄。

衛生部長穆拉什科（Mikhail Murashko）呼籲，因疫情產生安全憂慮而離開的年屆退休之齡醫護人員回到工作崗位，協助俄羅斯抗疫。穆拉什科亦指出，疫苗有助拯救性命及保護健康，他於周二（12日）表示，現時俄羅斯約3分1人口已接種疫苗，即4,300萬人。

俄羅斯否認利用能源作政治武器 願增天然氣供應量 【下一頁】

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）近日加強推廣疫苗，強調有必要加快接種速度，但未有表示會否推行強制接種。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，目前感染人數持續上升，有必要向民眾闡明接種疫苗的好處，並批評不接種疫苗人士非常不負責。

雖然疫情持續嚴峻，克里姆林宮已排除再次實施全國封城的可能，只加強執法力度，加強在各地區執行防疫措施。佩斯科夫亦強調，俄羅斯85個地區會就各自情況，實施相關防疫措施。

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責任編輯：吳漢培

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