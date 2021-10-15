【芯片荒】台積電擬於日本興建新工廠　緩和全球芯片短缺問題

▲ 台積電預計，日本新工廠要在2024年底才正式開始投產。

全球芯片短缺問題持續已久，為滿足市場需求，台積電正在積極投資擴大產能。該企最近宣布，將在日本熊本縣興建新芯片工廠，以加大芯片產能。台積電預計，新工廠要在2024年底才正式開始投產。

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台積電計劃，新工廠會更加專注於生產舊款芯片，可應用於汽車的安全氣囊及安全帶，或者iPhone手機的電源管理芯片，而並非是供應給蘋果（Apple）、AMD及高通等公司的高階芯片。不過消息指出，新日本工廠的計劃目前仍未獲得台積電董事會的正式批準。

早於本年4月份，台積電已發出警告，指芯片不足問題會持續至2022年。其行政總裁魏哲家指出，希望在2023年可以提供更多產量給公司客戶，預計到時供應鏈緊張局勢會有所緩和。為減少市場需求，台積電目前已將高階芯片的半導體產品價格提高約10%，部分舊款芯片價格提高約20%。

台積電為全球主要芯片製造商之一。為應對芯片短缺危機，該公司早前宣布，計劃2023年投資1000億美元（約7,779億港元）來提高生產力，其中包括在亞利桑那州投資製造中心，以及在日本設立新工廠。

責任編輯：李寶如