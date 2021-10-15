【大行看法】瑞士百達資管：股票市場估值偏高　強勢回升已成過去、對股票持中性態度

▲ 瑞士百達資管：股票市場估值偏高 強勢回升已成過去、對股票持中性態度

瑞士百達資產管理首席策略師盧伯樂（Luca Paolini）表示，由於全球經濟增長出現若干風險點，2020年春季開始的強勢回升似乎已成過去，目前市場波動加劇，而經濟及盈利增長均在放緩，再加上各國央行正在削减貨幣刺激力度，股票估值偏高，因此對股票持中性態度。

盧伯樂指，面對通脹持續攀升，各國央行繼續準備收減疫情時期的貨幣刺激措施。根據該行的商業周期分析，全球經濟活動正在降溫，因此其將現金評級上調至「增持」，將債券評級下調至「減持」。

他又指，中國各地的流動性狀况將逐漸放鬆，中國人民銀行可能在中期借貸到期後，今年第二次下調銀行存款準備金率。因此，他稱對中國股市的中長期前景非常樂觀，會看好醫療健康等防禦性板塊，而房地產板塊估值相對較低，作爲防禦性板塊應會受到經濟重啟的支持。

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