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【大行看法】瑞士百達資管：股票市場估值偏高　強勢回升已成過去、對股票持中性態度

股市 12:04 2021/10/15

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瑞士百達資管：股票市場估值偏高　強勢回升已成過去、對股票持中性態度

瑞士百達資產管理首席策略師盧伯樂（Luca Paolini）表示，由於全球經濟增長出現若干風險點，2020年春季開始的強勢回升似乎已成過去，目前市場波動加劇，而經濟及盈利增長均在放緩，再加上各國央行正在削减貨幣刺激力度，股票估值偏高，因此對股票持中性態度。

盧伯樂指，面對通脹持續攀升，各國央行繼續準備收減疫情時期的貨幣刺激措施。根據該行的商業周期分析，全球經濟活動正在降溫，因此其將現金評級上調至「增持」，將債券評級下調至「減持」。

他又指，中國各地的流動性狀况將逐漸放鬆，中國人民銀行可能在中期借貸到期後，今年第二次下調銀行存款準備金率。因此，他稱對中國股市的中長期前景非常樂觀，會看好醫療健康等防禦性板塊，而房地產板塊估值相對較低，作爲防禦性板塊應會受到經濟重啟的支持。

相關文章：【中國限電】瑞士百達資管：內地停電料未來數月改善　通脹壓力或加重

【大行看法】中金：內地轉型綠色能源的前提是技術進步　現時中概科網股龍頭估值偏低  

*同場加映【ET開市直擊】美國「收水」路漸近 港股倉位怎調整（附Time code） 

必睇 →【ET財智Talk】內房債務危機幾時完？　專家料監管措施持續至明年初（立即收看） 

 

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