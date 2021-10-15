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【內房危機】中國據報允許銀行加快發放按揭　融創中國由跌半成轉升

股市 12:08 2021/10/15

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【內房危機】中國據報允許銀行加快發放按揭　內房股反彈

中國恒大 （03333） 在內地嚴控樓市、房企信貸下爆債務危機，外電最新引述消息指，中國金融監管機構於上月底窗口指導部分大型商業銀行，允許銀行在四季度加快對個人抵押貸款的審批，而且可以向監管機構重新提交個人住房抵押貸款資產支持證券（RMBS）的發行計畫，釋放更多個人按揭貸款額度，為4月控制RMBS發行以來稍放寬。

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中房協周五召房企會議 內媒：或摸底內房面臨困難、憧憬風向稍轉？可見【下一頁】

摩通：恒大隱藏債務或佔總債務55% 料淨負債率177% 仍全踩「三道紅綫」，可見【下一頁】

據彭博匯總中國資產證券化分析網數據顯示，RMBS發行在6、7月一度降至零後開始回升，並於9月達到年內最高。對商業銀行而言，通過RMBS將按揭貸款出表，可以騰出更多貸款投放額度。

中國銀保監會和人民銀行未立即予以置評。

部分重債內房股在消息公布後倒升，融創中國 （01918） 由最多跌半成，半日收市倒升1.3%，富力地產 （02777） 由跌7%收窄至0.8%，佳兆業 （01638） 最新仍跌6.9%，時代中國 （01233） 跌4%。

龍頭內房方面，萬科企業 （02202） 由跌5%收窄至2%；龍湖集團 （00960） 由跌近5%，輕微收窄至2.7%。國企華潤置地 （01109） 走勢較反覆，早市曾報升，其後跌幅最多達4%，半日跌2.5%。另一國企中國海外 （00688） 最多大跌7%，半日跌4.3%。

恒大、花樣年 （01777） 繼續停牌。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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必睇 →【ET財智Talk】內房債務危機幾時完？　專家料監管措施持續至明年初（立即收看） 

 

港股 中國海外發展（00688） 龍湖集團（00960） 華潤置地（01109） 萬科企業（02202） 民企內房股 國企內房股 中國銀行保險監督管理委員會 融創中國（01918） 中國恒大（03333）
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