【Moderna疫苗】美FDA支持打加強劑 限份量同指定族群

不少研究指新冠肺炎疫苗效用隨時間消減，加上變種病毒威脅，多國開始接種加強劑。美國食品及藥物管理局（FDA）日前投票通過，支持民眾接種Moderna疫苗加強劑，劑量為原疫苗的一半，並限制特定人士才可接種。

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FDA的疫苗建議委員會於周四（14日）一致支持，美國民眾可打Moderna加強劑。與會的匹茲堡醫學大學教授穆爾（Patrick Moore）表示，雖然數據非強勁，但足夠投下支持票。委員會的投票為19比0，無一人反對下通過。

按照Moderna的申請，加強劑劑量只會是原疫苗的一半，接種對象是65歲以上民眾﹑高風險長期病患及因職業需要長期面對病毒威脅人士，接種者需完成接種半年。建議將轉交疾病預防控制中心（CDC）審核，預計下周會舉行會議商討。

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FDA早前的報告曾指出，雖然接種Moderna加強劑後，抗體數有增加，但差距並不足以符合FDA的量度基準，而且接種Moderna疫苗後，抗體持續維持高水平，足以防範重症及死亡。

美國FDA與CDC於上月批准緊急使用輝瑞加強劑，CDC周三（13日）的數據顯示，美國現時有近900萬人已經接種加強劑。

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責任編輯：吳漢培

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