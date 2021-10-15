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【疫市營商】薩莉亞料2022財年純利增至5倍　上海、廣州業務佔亞洲一半利潤

商業 11:50 2021/10/15

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該企將把約一半投資，用於新店和改造現有店舖等，其餘則用於強化自主工廠的功能和子公司等。（薩莉亞Facebook圖片）

新冠疫情仍未完全平息，餐飲業仍需面對不少挑戰。不過，日本連鎖餐廳薩莉亞（Saizeriya）公布，2022財年期間，其合併純利預計可增至上個財年的5倍，受惠於亞洲業務增長顯著。

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薩莉亞估計，截至2022年8月，合併純利將會達至86億日圓（約5.87億港元），是上一財年的5倍。營業額估計亦會增長19%，至1500億日圓（約102.5億港元）。營業損益則扭虧為盈，由去年虧蝕22億日圓，（約1.5億港元），升至70億日圓盈利（約4.78億港元）。

上海、廣州業績尤其理想

薩莉亞疫市增長，該企社長堀埜一成表示，上海業績尤其理想，而廣州也作出貢獻。他指：「兩個地區佔亞洲業務利潤的大半。」據薩莉亞公布的資料顯示，該企的增長動力主要來自海外業務。從營業利潤比例來看，日本國內業務佔10億日圓（約6800萬港元），亞洲業務佔58億日圓（約3.96億港元）。

至於日本業務方面，9月現有店舖的營業收入比上年同月減少23%。隨著日本全面解除緊急事態宣言，店內再次能提供酒類，估計10月後，生意將逐漸邁向復甦。

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擬推新產品　迎合市場需求

雖然生意情況似乎不俗，但薩莉亞仍計劃推出新產品，迎戰疫後復甦。堀埜一成指，現時需要準備消費者或自主避免外出的情況。因此該品牌將會擴充以已完成疫苗接種的老年人為目標顧客的菜單，同時開發針對擁有小朋友的家庭，而設計的外賣產品等。

為了繼續擴展業務，薩莉亞於2022財年的設備投資計劃按年增長66％，達到127億日圓（約8.68億港元）。該企將把約一半投資，用於新店和改造現有店舖等，其餘則用於強化自主工廠的功能和子公司等。據截至2021財年末的店舖總數，日本擁有1109間，按年增加20間，是事隔2年出現店舖數量凈增長。而海外店舖方面，數量亦增加37間，達到501間。

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責任編輯：葉泳珊

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