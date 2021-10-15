【券商點睇】中國將迎5G建站高峰 中興業績確定性強

中興通訊（00763）日前發盈喜，預計首三季實現歸母淨利潤56至60億元（人民幣，下同），按年增長106.5%至121.2%，第三Q季實現淨利潤15.21至19.21億元，按年增長78%至124.8%。公司表示，盈利增長主要因收入增長、毛利率持續改善，以致盈利能力大幅提升。

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信達證券指，下半年國內將迎5G建站高峰，中興業績增長確定性強。今年首三季公司業績持續保持高增長，第一至三季分別增長180%、76%、101.3%。從去年第二季以來，中興的毛利率和淨利率持續提升，隨着下半年運營商大力建設5G基站，判斷公司毛利率和淨利率仍存在提升空間，盈利能力有望逐季提升。

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中興是全球領先的ICT解決方案提供商，作為主設備商龍頭，將充分受益5G建設加速，同時研發實力強勁，該行看好公司強勁技術研發實力在新應用領域的持續價值變現，上調2021至2023年盈利預測至73.3億元、89.2億元、109.1億元，維持「買入」評級。

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記者：林衛