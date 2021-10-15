【豬企虧損】豬肉價低迷累多家企業盈轉虧 拐點或明年出現

在A股上市的豬肉股接連發盈警，反映國內豬價低迷，令生豬養殖企業的業績大受影響，行業幾乎陷入全面虧損的狀態。日前，牧原股份（深：002714）預告第三季度淨虧損5億元（人民幣，下同）至10億元，而上年同期盈利達102億元。同時，預計首三季盈利為85億元至90億元，按年下降57.1%至59.5%。

【美國經濟】聯儲局公布9月會議紀錄 可能在下月中開始「收水」，請按【見下頁】

牧原解釋，由於國內生豬產能逐漸恢復，首三季度生豬價格較去年同期明顯下降，商品豬銷售價格由年初的每公斤26.95元，跌至9月份的11.49元，拖累業績大幅倒退。

【樓市現象】利嘉閣︰股市勢弱 部分業主無奈蝕讓 第三季私宅轉手獲利比例創引樓市辣招11年以來新低，請按【見下頁】

同樣第三季預告見紅的，還有新希望（深：000876），預計第三季虧損25.8億元至29.8億元，公司首三季累計生豬銷量為681.1萬頭，按年增加57%；9月商品豬銷售均價為每公斤12.7元，按年下跌61.7%。

【延伸閱讀】第4季部署：晨星預期股市短期仍波動 第4季推薦7股為首選，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

天風證券指出，生豬價格持續向下，後續若價格維持在低位，有可能使得部分養殖場開始加速淘汰能繁母豬，從而為明年中旬價格反轉，奠定一定的理論基礎。廣發證券表示，9月末豬價接近歷史最低點，行業進入深度虧損區間，預計第三季是大部分養殖企業盈利壓力最大的季度，第四季以後養殖企業虧損情況有望收斂。

【同場加映】溫股知新：絕密三寶 策略檢討

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛