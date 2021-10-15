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英國公院受壓 近600萬人輪候入院創新高

環球社會熱點 11:19 2021/10/15

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新冠肺炎疫情持續多時，為各地的醫院帶來沉重壓力，部分醫院甚至要暫停非緊急手術。英國最新數據顯示，英格蘭有近600萬病人輪候入住公立醫院，創當地有紀錄以來新高。其中更有接近1萬人的輪候時間更已超過2年。

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英國國民保健服務（NHS）截至8月底的數據顯示，英格蘭有570萬病人等候入院進行常規治療，創當地自2007年8月有紀錄以來新高。

其中有9,754人的輪候時間超過兩年，較4月時的2,722人多超過2.5倍。上述輪候時間超過兩年的病人當中，更包括部分等候進行髖及膝關節置換手術，或白内障手術的患者。

NHS已要求英格蘭公立醫院在明年3月之前，安排所有輪候時間超過兩年的病人入院，解決輪候名單積壓的情況。

與此同時，輪候入院時間超過52周的患者數字為29.2萬人，較7月時的29.3萬人輕微回落，但仍較去年同期的11.1萬人增逾1.6倍。

髖及膝關節置換手術的輪候時間最長，醫院評估不少患者的情況未夠嚴重或不足以影響日常生活，因此很多患者都要展開漫長等待。

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急症室情況方面，英格蘭公立醫院上月有5,025名急症室患者輪候入院時間超過12小時，創2010年8月以來新高。近10.5萬名急症室患者最少輪候4小時才可入院，創單月紀錄新高。

英格蘭公院急症室上月的就診患者數字達210萬人次，較去年同期的170萬人次大幅飆升，但與前年同期相若。

社會憂慮冬天會爆發新一波新冠疫情，再加上秋冬一向為流感高峰期，NHS專家敦促民眾盡快接種疫苗和感到不適時及早求醫，希望可減輕公營醫療系統的壓力。

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責任編輯：鄭錦玲

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