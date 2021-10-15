【金融風險】官媒發文針對民營銀行 必須堅守風險底綫

內地《經濟日報》發表文章稱，發展民營銀行必須堅守風險底線，務必警惕部分民營銀行野蠻生長；建議逐步緩解民營銀行資本金補充政策障礙，並採取差異化監管舉措，釋放其服務實體經濟潛能。

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從文章的字裡行間，不難感受到中國政府警惕房地產債務危機，可能對銀行體系產生的系統性風險，亦可聯繫到近期中央下令審查金融機構與大型民企的關係。

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文章指出，中國推進民營銀行發展的初衷旨在增強對中小微企業、「三農」等經濟發展薄弱環節的支持力度，更好地服務實體經濟。然而，部分民營銀行經營行為偏離主業，違法違規開展業務，「既與監管不到位、民營資本逐利本性有關，也與民營銀行某些先天不足劣勢有關」。

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但是，「先天不足」不是違法違規經營的借口，民營銀行必須堅守風險底線，確保不發生系統性、區域性金融風險，保障金融市場安全高效運行和整體穩定。文章建議有關部門深入調研民營銀行發展掣肘問題，出台更有針對性的解決措施，逐步緩解資本金補充政策障礙，同時在風險可控的前提下，採取差異化監管舉措，進一步釋放民營銀行服務實體經濟的潛能。

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記者：林衛