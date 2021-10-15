【Bitcoin】SEC據報准許比特幣ETF下周推出　比特幣再逼6萬美元（第二版、附短片）

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自美國證交會（SEC）對比特幣ETF態度轉開放後，近期比特幣（Bitcoin）價格回勇。彭博最新引述消息指，SEC很可能不會阻止比特幣ETF申請通關，意味最新下周將有首家比特幣期貨ETF在美股市場交易。比特幣價格應聲彈起，至香港時間下午1時20分，比特幣高見59961美元，最新仍報59700美元，24小時升幅達3%。
圖看截止早上11時，主要加密貨幣走勢
SEC過去曾反對比特幣ETF申請，最新一輪的比特幣ETF大多以投資在商品交易所掛牌的比特幣期貨，並且以互惠基金規則申請，期望符合SEC主席 Gary Gensle所要求的「提供明顯的投資者保護」。
申請推出比特幣期貨ETF的ProShares和景順（Invesco）暫未回應有關報道。
（第二版更新比特幣價格）
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