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倫敦地鐵重開通宵車 疫情後首次服務

環球社會熱點 10:48 2021/10/15

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新冠肺炎疫情打亂全球民眾的生活，但隨疫苗面世，民眾有望逐漸重新正常生活。倫敦交通局日前宣布，事隔1年8個月後，倫敦地鐵將於11月底，恢復兩條路線的通宵班次，並希望盡快恢復其他線路的通寓車服務。

英國最大家禽供應商警告 雞肉價格勢飆升 【下一頁】

倫敦交通局（TfL）周四（14日）表示，從11月27日起，將重開倫敦地鐵中央線東西行路段及維多利亞線南北行路段的通宵班次，主要在周五及周六服務，為2020年新冠疫情在英國大流行後，相隔20個月後再次有通宵車服務。

TfL的聲明指出，由於人手不足，需要先確保日間運作順暢，因此決定延後至11月恢復通朝車，並表示希望更多路段的通宵班次可以盡快回復運作。TfL亦表示，已為部分駕駛通宵班長車長轉為正職，加強倫敦地鐵深宵行車服務的質素。

全球暖化倘加劇 英國白金漢宮恐被海水包圍 【下一頁】

倫敦市長兼TfL主簡世德（Sadiq Khan）表示，通宵班次有助刺激倫敦繁華夜生活經濟，因此2016年上任後及如今疫情時期仍積極推動，讓倫敦經濟可以恢復，亦有助民眾對夜間出外感到安心，特別是女性。

倫敦年內發生兩宗女性夜間外出後遇害，促使近14萬人簽名支持聯署，要求倫敦地鐵恢復24小時行車，指缺少通宵班次讓女性處於不安全的環境。

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責任編輯：吳漢培

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