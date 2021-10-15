【汽車股領升】吉利、長汽、比亞迪、小鵬半日升逾7%　官媒唱好新能源車未來5年產銷增逾40%

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【ET開市直擊│本周嘉賓預告】美股陰霾暫消 趁反彈應減磅離場？（10月11日-15日）
內地車市在颱風天及重陽假期間公布多項銷售數據，港股周二後首日交易，汽車股明顯造好。吉利汽車 （00175） 早市最多升一成，半日升7.7%；長城汽車 （02333） 最多升9%，半日升7.1%。廣汽集團 （02238） 半日升3.4%，東風集團 （00489） 升6%。
新能源汽車股方面，比亞迪 （01211） 半日升6.6%，報270.6元；理想汽車 （02015） 升4.9%，小鵬汽車 （09868） 升7%。
汽車零件股，耐世特 （01316） 升4.4%，贛鋒鋰業 （01772） 盈喜後升5%。
吉利9月銷量「6連跌」跌18% 新能源車近兩年首破萬，可見【下一頁】
長汽9月新能源車按年升9成，可見【下一頁】
比亞迪9月新能源車銷量升2.6倍至7.1萬輛 整體汽車銷量升九成，可見【下一頁】
另外，據內地官媒《經濟日報》發文指，新能源汽車節假日高速充電難，只是階段性問題，不會對新能源汽車發展產生長期影響。報道引述業內專家預計，未來5年新能源車的產銷增速將保持在40%以上。
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