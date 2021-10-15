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【汽車股領升】吉利、長汽、比亞迪、小鵬半日升逾7%　官媒唱好新能源車未來5年產銷增逾40%

當炒股 12:22 2021/10/15

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【汽車股領升】吉利、長汽、比亞迪、小鵬半日升逾7%　官媒唱好新能源車未來5年產銷增逾40%

內地車市在颱風天及重陽假期間公布多項銷售數據，港股周二後首日交易，汽車股明顯造好。吉利汽車 （00175） 早市最多升一成，半日升7.7%；長城汽車 （02333） 最多升9%，半日升7.1%。廣汽集團 （02238） 半日升3.4%，東風集團 （00489） 升6%。

新能源汽車股方面，比亞迪 （01211） 半日升6.6%，報270.6元；理想汽車 （02015） 升4.9%，小鵬汽車 （09868） 升7%。

汽車零件股，耐世特 （01316） 升4.4%，贛鋒鋰業 （01772） 盈喜後升5%。

吉利9月銷量「6連跌」跌18% 新能源車近兩年首破萬，可見【下一頁】

長汽9月新能源車按年升9成，可見【下一頁】

比亞迪9月新能源車銷量升2.6倍至7.1萬輛 整體汽車銷量升九成，可見【下一頁】

另外，據內地官媒《經濟日報》發文指，新能源汽車節假日高速充電難，只是階段性問題，不會對新能源汽車發展產生長期影響。報道引述業內專家預計，未來5年新能源車的產銷增速將保持在40%以上。

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必睇 →【ET財智Talk】內房債務危機幾時完？　專家料監管措施持續至明年初（立即收看） 

 

港股 新能源 耐世特（01316） 板塊 汽車 吉利汽車（00175） 汽車股 長城汽車（02333） 廣汽集團（02238）

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