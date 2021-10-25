中國短期政策性銀行債券 收益率吸引屬分散投資之選
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重要提示︰
• ETF旨在為提供於扣除費用及開支之前與富時中國政策性銀行債券6個月-3年指數（淨總回報表現）(「基礎指數」) 表現非常接近之投資回報。
• ETF可能需要承受一般市場風險，價值可予下跌，概無保證會償還本金。沒有保證能償還本金。概不保證中國政府債券ETF將達成其投資目標。基礎指數乃是新指數， ETF可能會較其他追蹤具有更長運營歷史指數的交易所買賣基金面臨更高風險。
•投資於中國可能涉及更大及發達的市場不常關聯的特殊風險,如流動性風險、貨幣風險╱控制、政治和經濟的不確定性、法律、監管和稅務風險、結算風險、託管風險和高程度的波動的可能性。ETF集中投資於中國，並集中投資少數發行人的債券。因此，相較於那些基礎更為廣泛的基金而言， ETF可能面對更高的波動性。
• 透過債券通及／或外商投資准入制度投資於中國銀行間債券市場面對監管風險及波動風險、流動性風險、結算及交易對手風險等多項風險以及通常適用於債券證券的其他風險因素，如信貸／交易對手風險、利率風險、評級下調風險、政策性銀行風險、估值風險和信貸評級風險。相關規則及規例可能變更，而有關變更可能具追溯效力。倘交易對手未能交付證券，則交易或遭取消，這可能對指數基金的價值造成不利影響。
• ETF可能需要承受追蹤誤差風險，即其表現可能無法準確追蹤基礎指數的風險。
• ETF於中國透過債券通及／或外商投資准入制度的投資的資本收益而言，面對目前有關於中國稅收法律，規例和慣例方面的風險和不確定性，這可能有追溯效力。ETF 任何增加的稅務責任可能對其價值造成不利影響，由此導致之稅務責任最終將由投資者承擔。
• 倘不同櫃檯之間暫停基金單位的跨櫃檯轉換及/或由經紀及中央結算系統參與者提供之服務程度有任何限制，基金單位持有人將僅可在一個櫃檯買賣其基金單位。於各櫃檯買賣基金單位的市價可能出現顯著偏差。
• 如果在任何櫃檯的基金單位沒有或只有一名市場作價者，則終止市場作價的安排可能會導致基金單位所在市場出現流動性風險而產生不利影響。這些基金單位如上市股份一般在香港聯交所買賣。基金單位可能以ETF資產淨值的大幅溢價或折價買賣。
• 管理人可酌情決定以ETF的資本支付，亦可以實際上從資本支付股息。以資本支付股息等於向投資者歸還或提取其部分原投資額或歸屬於該原投資額的任何資本收益。任何涉及從ETF資本中支付或實際上從資本中支付股息的分派可能導致每單位資產淨值即時減少。
各國正從疫情恢復過來，經濟活動逐漸回復正常，而中國是當中復甦最快的國家之一，2020年錄得GDP增速2.3%¹，成為全球唯一正增長的主要經濟體。
在債券市場方面，目前中國在岸債券市場規模達1.2百萬億人民幣 (相當於19萬億美元)，是全球第二大債券市場，資產規模自2009以來以約18%的年均複合增長率增長，增幅驚人²。從收益的角度看，中國債券是環球債券市場中少數仍能提供正收益率的市場，當中，中國政策性銀行債券更以低利率風險提供相對吸引的收益率，適合一眾追求收益的投資者³。
國際債券指數相繼收納旗下
值得一提的是，中國債券已陸續被納入不同的環球債券指數，而當前國際三大債券指數商已先後將中國債券納入旗下相關環球債券指數，當中政府債券和政策性銀行債券是被納入的主要債券種類，證明中國債券市場邁向國際化的步伐正不斷深化，有助吸引更多外資流入，讓市場朝著多元化投資者的方向長遠發展。
此外，債券一向被投資者視為避險資產，為資產組合平衡風險，中國債券有助投資者在高風險資產表現欠佳時，提供較為穩定的回報機遇。例如，中國政策性銀行債券就在過往多次中國股市遭到拋售的時期，仍能錄得正回報⁴。
iShares安碩經驗豐富 實力雄厚
在香港股市中，要捕捉投資中國債券的投資機遇，可考慮iShares安碩短期中國政策性銀行債券ETF（03125），它是香港第一隻追蹤短期中國政策性銀行債券的ETF。如投資者選購此ETF，即等如投資於短期中國政策性銀行債券，捕捉箇中機遇。投資者可靈活選擇以港元、人民幣或美元進行交易。
此ETF（03125）設有明確的投資目標及投資策略，每日披露持倉，具有高透明度的特點，並可隨時於交易時間内在市場買賣，其年度管理費僅為0.20%，加上香港交易所早前推出了ETF交易系統使用費和最低交收費寬免措施⁵，投資者能夠以低成本投資中國政策性銀行債券，具有更佳的成本效益。
安碩致力在各個市場啟動投資契機以滿足投資者不斷變化的需求。憑藉超過二十年的專業經驗，安碩繼續推進金融業的發展，截至2021年9月30日止，安碩提供超過900項交易所買賣基金產品(ETF)，為客戶管理的資產總值達3.04萬億美元。貝萊德為安碩的基金產品提供專家組合和風險管理服務。
要了解更多iShares安碩短期中國政策性銀行債券ETF（03125）的資訊，請按此瀏覽 https://cutt.ly/gRUCjgp。
資料來源:
1. 中國國家統計局，http://www.mofcom.gov.cn/article/i/jyjl/j/202101/20210103031931.shtml
2. Wind、貝萊德，截至2021年9月30日。
3. Wind、貝萊德，截至2021年9月30日。因應當前市場狀況可予以更改。
4. 彭博，2021 年 8 月 31 日。過去的表現並不是當前或未來結果的可靠指標。中國股市指滬深300指數。時期：2020年2月至3月、2018年12月、2015年7月至8月及2021年2月至8月。
5. 香港交易所，2021年5月21日，https://www.hkex.com.hk/News/Market-Communications/2021/210531news?sc_lang=en
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