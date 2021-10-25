中國短期政策性銀行債券　收益率吸引屬分散投資之選

重要提示︰

投資涉及風險，包括損失本金。投資者應該參閱iShares安碩短期中國政策性銀行債券 ETF（「ETF」）章程和產品資料概要以獲得更多細節，包括風險因素。如閣下有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀、銀行經理、事務律師、會計師或其他財務顧問。投資者不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。投資者應注意：

• ETF旨在為提供於扣除費用及開支之前與富時中國政策性銀行債券6個月-3年指數（淨總回報表現）(「基礎指數」) 表現非常接近之投資回報。

• ETF可能需要承受一般市場風險，價值可予下跌，概無保證會償還本金。沒有保證能償還本金。概不保證中國政府債券ETF將達成其投資目標。基礎指數乃是新指數， ETF可能會較其他追蹤具有更長運營歷史指數的交易所買賣基金面臨更高風險。

•投資於中國可能涉及更大及發達的市場不常關聯的特殊風險,如流動性風險、貨幣風險╱控制、政治和經濟的不確定性、法律、監管和稅務風險、結算風險、託管風險和高程度的波動的可能性。ETF集中投資於中國，並集中投資少數發行人的債券。因此，相較於那些基礎更為廣泛的基金而言， ETF可能面對更高的波動性。

• 透過債券通及／或外商投資准入制度投資於中國銀行間債券市場面對監管風險及波動風險、流動性風險、結算及交易對手風險等多項風險以及通常適用於債券證券的其他風險因素，如信貸／交易對手風險、利率風險、評級下調風險、政策性銀行風險、估值風險和信貸評級風險。相關規則及規例可能變更，而有關變更可能具追溯效力。倘交易對手未能交付證券，則交易或遭取消，這可能對指數基金的價值造成不利影響。

• ETF可能需要承受追蹤誤差風險，即其表現可能無法準確追蹤基礎指數的風險。

• ETF於中國透過債券通及／或外商投資准入制度的投資的資本收益而言，面對目前有關於中國稅收法律，規例和慣例方面的風險和不確定性，這可能有追溯效力。ETF 任何增加的稅務責任可能對其價值造成不利影響，由此導致之稅務責任最終將由投資者承擔。

• 基礎指數之基礎貨幣為人民幣，但除人民幣外，亦有基金單位以美元及港元進行買賣。因此，二手市場投資者於二手市場買賣基金單位時，可能須承擔與基礎貨幣及交易貨幣之間的外匯波動有關之額外費用或損失。

• 倘不同櫃檯之間暫停基金單位的跨櫃檯轉換及/或由經紀及中央結算系統參與者提供之服務程度有任何限制，基金單位持有人將僅可在一個櫃檯買賣其基金單位。於各櫃檯買賣基金單位的市價可能出現顯著偏差。

• 如果在任何櫃檯的基金單位沒有或只有一名市場作價者，則終止市場作價的安排可能會導致基金單位所在市場出現流動性風險而產生不利影響。這些基金單位如上市股份一般在香港聯交所買賣。基金單位可能以ETF資產淨值的大幅溢價或折價買賣。

• 管理人可酌情決定以ETF的資本支付，亦可以實際上從資本支付股息。以資本支付股息等於向投資者歸還或提取其部分原投資額或歸屬於該原投資額的任何資本收益。任何涉及從ETF資本中支付或實際上從資本中支付股息的分派可能導致每單位資產淨值即時減少。