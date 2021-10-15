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【超市商機】惠康開設5萬尺全新超市Wellcome Fresh　首設食街、主打新鮮食品（多圖）

商業 10:04 2021/10/15

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首間Wellcome Fresh本月在堅尼地城的西寶城開幕，佔地達5萬尺。（程志遠攝）

消費者對購物體驗的要求日漸提升，由選貨至付款，均希望有嶄新的體驗。為迎合顧客需求，惠康亦開設全新概念超市「Wellcome Fresh」，考慮未來引入至香港其他地區。

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以「鮮」級市場為定位，首間Wellcome Fresh本月在堅尼地城的西寶城開幕，佔地達5萬尺。惠康品牌及市場營銷總監李綺雯指，此全新概念超市主打新鮮食品，以及新的購物體驗，希望可以滿足顧客在疫情下，對新鮮食品的需求。

首設食街　可即時付款、進食

惠康新鮮食品商務拓展董事李昭韻補充，此概念超市的新元素包括與其他品牌合作、設置食街、提升散裝食品的比例、增加店員及顧客之間的互動等。舉例而言，該店提供大量散裝蔬果，顧客可按自己所需，購買適當的份量。食街又設有與Pizza Hut聯乘的檔位等，顧客可即時在食街付款，並於旁邊的「立食」空間進食。

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她又透露，為了令顧客更習慣新的購物模式，在構思新店的布局時，亦需特別考慮顧客的動線。例如安排不同種類貨品的銷售位置，確保整個購物流程可以更順暢。改裝原有的惠康超市成為Wellcome Fresh時，李亦特意把原本的貨倉位置開放出來，以增加銷售空間，可令顧客嘗試到到超市與市集揉合的體驗。

9成顧客線下購物　實體店仍重要

被問到會否在其他區域開設Wellcome Fresh，李綺雯則指，雖然疫下網購成為大趨勢，但仍有9成顧客在實體門市購物，故實體店的投資仍非常重要，特別是顧客仍希望觸摸到貨品的實物。然而，她稱5萬尺規模的舖位難求，西寶城店亦僅開業約一星期，需要先收集顧客的意見。現時難以斷言再開設Wellcome Fresh的時間表及目標區域，僅指將會較聚焦於住宅區。

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李又提到，例如早前集團旗下的Market Place在愉景灣的新店，亦有引入IKEA「店中店」，正正是看準愉景灣居民難以到IKEA門市購物。因此，當Wellcome Fresh再開新店時，亦需要視乎個別區域顧客的需求，調整其營運模式，例如在超市內引入的品牌種類等，亦不局限於集團旗下品牌。

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