【C.E.O.財策精英】宏利財富管理經理陳綽鋒　擴闊生活圈子　事業與人生更添繽紛色彩

勤奮的香港人普遍習慣每日營營役役地工作，為生計而忙碌、為現實而妥協，於刻板的生活中，與其空想改變的到來，不如自己主動出擊。宏利財富管理經理陳綽鋒（Brian）轉投財策行業前，亦是普通的打工一族，從事玩具銷售和推廣工作；在認識多年的好友、宏利分組經理曾家偉（Kelvin）鼓勵下，Brian於2020年毅然透過「宏利C.E.O.計劃」成為宏利財策團隊的一員。

一切由零開始雖不是容易的事，財策顧問的工作亦十分繁忙，但在以人為本的工作模式中，Brian和朋友反而多了見面機會，又結交到不少新朋友，令生活更添色彩。加上他認真投入的態度，在轉職首年已躋身行業精英指標—百萬圓桌會超級會員行列（COT, Court of the Table, MDRT, Million Dollar Round Table），更以彪炳成績榮獲2020年度全宏利的最傑出新人大獎季軍，開展了更具意義的事業路。

重新出發 更好規劃客戶及自己的人生

跳出安全圈，接受新挑戰，是一件需要勇氣的事。Brian在加入財富策劃行業前亦掙扎過，在詢問了各方意見，經過深思熟慮後，才決定轉行，「從事財策行業就如經營自己的生意，因為我有家庭負擔，初時又不清楚這行業是否適合自己，要貿然由穩定的工作跳到一個未知的領域，總會有所憂慮，因此我花了大約一年時間去了解這行業。令我決心轉職的關鍵，是我慢慢認為這行業經過多年發展，已不再是單一的保單銷售，而是十分專業、涵蓋着客戶人生不同階段的財富規劃工作，周全照顧到每個客戶、以至他們的家人的需要。我自問是一個很有計劃的人，但當我了解到更多財策及生活保障的概念後，就發覺我自己及身邊人也有很多事情仍未好好計劃，例如有多少醫療資金儲備、如何應付退休生活等。所以，我認為能用專業知識為朋友、客戶做好理財規劃，幫他們達到目標，也是有意義的工作。」

帶領Brian入行的Kelvin，是Brian相識超過20年的好朋友，在Brian有意轉行時，分享了很多行業資訊和經驗心得，使他更快適應新環境，「Brian是個真誠、負責任、處事認真的人，我早已覺得他有潛質在這行發展，而結果他在短時間內已做出理想成績，青出於藍，我一點也不驚訝。」

▲ Kelvin（右）和 Brian相識超過20年，亦從好朋友變成好隊友，現一同於財策行業並肩前行。

對於能快速適應行業步伐，Brian直言亦有賴宏利的支援，「除了Kelvin給我的信心及支持，公司亦有專為我們這些有一定社會經驗人士而設的『C.E.O.計劃』發展平台，不但提供全方位培訓課堂，補足我們的專業知識，更有一對一的營銷導師提供專屬的指導，協助我們調整心態，更在職銜、每月津貼方面都照顧周到，從不同方面減少我們由打工一族變回行業新人時的不適應。」

以專業走進客戶生命 和朋友重新連繫

Brian在2020年4月加入宏利，首年已成功獲取不少顧問夢寐以求的COT資格，成績卓越。除了業績理想而獲得的滿足感之外，令他更快樂的是工作模式的改變也使他和朋友重新連繫，「以往忙於工作，和朋友相聚時間不多。直至加入宏利後，有機會幫朋友做理財規劃，大家見面時間反而多了，互相了解也更深入，彼此關係變得更親近。」

舊朋友早已有互信基礎，為他們作理財規劃相對容易。但面對新相識的客戶，Brian則以專業和真誠來打動對方逐步建立信任，「財策顧問有很多，客戶一定會細心揀選理念相同、有責任感、有實力的，才願意將資金交託給你去打理。所以，我會細心了解他們的需要，如果遇上自己不熟悉的範疇，就會詢問上司、同事，閒時也要自我增值，裝備好自己成為客戶可依靠的財策顧問。當對方感到你是真心真意地幫忙，就會逐漸信任你。」

保險財策不只是銷售

加入財策行業後，Brian表示得着並不限於事業上更廣闊的發展空間，連帶其世界觀亦更廣闊，「入行前在玩具公司從事銷售和推廣工作，認識的都是業界的人，生活圈子較窄，但現在的客戶和朋友來自不同行業，大家的背景、生活日常和人生目標都各有不同，在幫助他們計劃最合適的理財規劃的同時，也啟發了我去反思自己人生的不同可能性，可算是生命影響生命的體現。」

展望未來，Brian會繼續以保持COT會員資格為個人業績目標，同時開始積極建立自己的團隊，並寄語有意入行者要以真誠待客，「這行業不是銷售買賣，不是客戶想要甚麼就給甚麼。我們要認真了解客戶獨一無二的所需，分析客戶當前狀況和未來目標，用心、用專業知識去為他們度身制定合適的方案，我們的成功是來自以客為先的那份真誠，長久的互信關係。」

▲ Brian入行不足一年便成功獲取COT資格，成為宏利群英會白金會員之外，更成為2020年度宏利的最傑出新人大獎季軍得主，在財策舞台上發光發亮。

（特約）