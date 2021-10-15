【港股市況】恒生指數升368點全日高位收　吉利、長汽、比亞迪齊升逾7%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股於颱風「圓規」襲港停市及重陽節假後高開224點，開市後一度轉跌，其後重拾升勢，恒生指數以全日最高位收市，收報25330點，升368點，成交1796億元。恒生科技指數升1.9%，報6318點。美團 （03690） 升逾4%；吉利 （00175） 、長汽 （02333） 、比亞迪 （01211） 升逾7%；中遠海控 （01919） 逆市跌近一成。

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焦點新聞︰

【跨境理財通】傳最快下周公布首批銀行名單 產品或本月開始銷售

即市走勢︰

【16：10】恒生指數以全日最高位收市，收報25330點，升368點，成交1796億元。恒生科技指數升1.9%，報6318點。美團 （03690） 升逾4%；吉利 （00175） 、長汽 （02333） 、比亞迪 （01211） 升逾7%；中遠海控 （01919） 逆市跌近一成。

【16：00】恒生指數U盤前升326點，報25288點。

【15：37】港股尾市升近300點，報25257點，升295點；科指升1.5%，報6295點。

【15：30】滙豐 （00005） 尾市升近3%，高見46.3元，成交14億元。

【15：24】【互聯網監管】工信部下架96款侵害用戶權益App 包括字節跳動、騰訊SDK

【15：10】創科 （00669） 最新升近半成，高見156.1元。

【14：51】奈雪的茶 （02150） 股價逆市跌逾9%，低見10.04元，成交2966萬元。

【14：40】三桶油逆市向下，中石油 （00857） 、中石化 （00386） 跌逾1%；中海油 （00883） 跌0.6%。

【14：26】港交所 （00388） 升逾1%，高見468.6元。

【A股期貨】港交所午後升幅擴大 毛志榮看好A股期貨「非常成功」

【14：19】港股維持約300點升幅，恒指升311點，報25274點；科指升1.4%，報6288點。

【13：41】美團 （03690） 午後升幅略擴至4%，高見280元。

【13：37】電力股個別發展，其中潤電 （00836） 升逾3%；中國電力 （02380） 逆市跌逾1%；龍源電力 （00916） 升4%。

【13：26】周大福 （01929） 升近9%，破頂高見17.9元。

【13：24】金融股向上，滙豐 （00005） 升2%，高見45.95元；友邦 （01299） 升0.6%。

【13：20】恒指升307點，報25270點；科指升1.6%，報6299點。

【13：18】銀娛 （00027） 逆市跌3%，低見39.55元。

【13：15】舜宇 （02382） 午後升3%，高見199元。

【13：14】大市升近300點，報25244點，升282點。

【13：10】時代電力 （03898） 升一成，高見37.8元。

【13：00】港股午後初段升約240點，報25202。科指升1.2%，報6275點。

【12：38】【煤炭股】中煤能源發盈喜照跌一成 大行指上季純利遜預期

【12：00】恒生指數半日升207點，報25170點，成交1038億元。恒生科技指數升1%，報6263點。美團 （03690） 升3%，車股向上，吉利 （00175） 、長汽 （02333） 分別升逾7%；教育股造好，新高教 （02001） 升逾兩成。

【12：00】中國據報允許銀行加快發放按揭 融創由跌半成轉升

【11：46】港股中午收市前升約225點，報25188點；科指升1%，報6263點。

【11：31】內地股市半日向上，上證升0.3%；深證升0.5%，創業板指升1.7%。

【11：16】紫金礦業 （02899） 升8%高見11.72元。紫金公布旗下塞爾維亞丘卡盧－佩吉銅金礦上部礦帶採選項目於本月12日獲得由塞爾維亞礦業與能源部簽署的礦山所有設施使用許可，取得生產所需完整手續，將投入正式生產。

【11：05】贛鋒鋰業 （01772） 最新升逾4%，高見138.1元，成交6.9億元。

【10：58】吉利 （00175） 最新升逾9%，高見24.75元。

【10：51】比特幣今早高見59000美元水平，惟相關概念股個別發展，火幣科技 （01611） 升0.2%；歐科雲鏈 （01499） 、雄岸科技 （01647） 跌逾1%；美圖 （01357） 升逾7%

【10：42】安踏 （02020） 逆市跌半成，低見116元。

【10：42】【珠寶股】周大福上季港澳同店銷售增58% 股價升近6%

【10：33】恒指升幅擴大至250點，報25213點；科指升1.2%，報6276點。

【10：30】【限電後遺】晨鳴紙業料第三季純利倒退5至7成 股價挫7%

【10：23】阿里巴巴 （09988） 最新倒升0.4%，高見162元。

【10：22】【汽車股】假後開市汽車股造好 吉利、長城升8% 專家料未來5年新能源車產銷增速在40%以上

【10：21】騰訊 （00700） 升幅擴大至3%，高見498元；美團 （03690） 亦升3%，高見278元；阿里巴巴 （09988） 跌幅收窄至0.3%。

【10：19】中遠海控 （01919） 逆市跌9%，低見9.92元。

【10：17】大市最新回升逾百點，恒指報25107點，升144點；科指升1.2%，報6270點。

【10：02】煤炭股向下，中煤能源 （01898） 跌近13%，低見5.4元；神華 （01088） 跌近3%；兗煤 （01171） 跌半成。

【10：00】吉利 （00175） 升幅擴大至逾8%，高見24.55元；比亞迪 （01211） 升近半成。

【09：57】內房股下跌，中海外 （00688） 跌逾半成；潤地 （01109） 跌2%。碧桂園 （02007） 、融創 （01918） 跌逾3%；雅居樂 （03383） 跌近2%；世茂 （00813） 跌逾2%。此前內地傳媒引述不具名消息人士指，中國房地產業協會（中房協）預計今日召集部分房企在北京開座談會。

【內房曙光？】中房協周五召房企會議 內媒：或摸底內房面臨困難、憧憬風向稍轉？

【09：55】晨鳴紙業 （01812） 發盈警，股價跌近7%。晨鳴紙業預料截至9月底止9個月盈利21.7億至22.7億元人民幣，增長1倍至1.1倍；而9月底止3個月盈利為1.5億億元至2.5億元人民幣，按年下跌56%至73%。

【09：49】和黃醫藥 （00013） 跌穿50元，股價跌逾4%，低見48.3元創上市後新低。

【09：45】汽車股造好，吉利 （00175） 最新升近6%；比亞迪 （01211） 升4%；長汽 （02333） 升逾5%；廣汽 （02238） 升逾4%。

【09：39】恒大汽車 （00708） 升逾4%，高見3.9元。

【09：38】恒指開市後一度轉跌，最新升近100點，報25059點；科指升1.2%，報6276點。

【09：37】阿里巴巴 （09988） 平開後向下跌1%，低見158.8元；騰訊 （00700） 升逾1%；美團 （03690） 升逾2%；小米 （01810） 升近0.5%。

【09：36】【中興業績】中興第三季純利15至19億 按季持平至或跌兩成、高開6.1%

【09：32】【藥股】康哲藥業銀屑病新藥 內地申上市獲受理、今早高開1.3%

【09：32】大市早段倒跌10點。

【09：31】教育股造好，希望教育 （01765） 升逾25%；中教控股 （00839） 升21%；宇華教育 （06169） 升兩成；華南職業教育 （06913） 、新高教 （02001） 升逾17%。

【教育股】內地鼓勵上市公司、行業龍頭企業舉辦職業教育

【09：26】人行今日進行5000億元人民幣中期借貸便利（MLF）操作。今日MLF操作利率為2.95%，與此前持平。

【09：26】贛鋒鋰業 （01772） 升近3%。贛鋒鋰業發盈喜，第三季純利為9.15億至10.92億元人民幣，按年增長4.3倍至5.3倍。

【贛鋒業績】贛鋒鋰業：按中國會計準則 第三季純利按年增長逾4倍

【09：26】思摩爾 （06969） 高開近15%。

【09：21】恒生指數開報25187點，升224點。恒生科技指數升1.3%，報6282點。美團 （03690） 升逾2%；騰訊 （00700） 、友邦 （01299） 、滙豐 （00005） 升逾1%。車股造好，吉利 （00175） 升近6%。

【09：14】期指高開233點，開報25143點。

【09：10】海昌海洋 （02255） 開市前停牌，以待刊發有關須予公佈交易的公佈。

【08：59】恒指黑期升50點，報26165點；道指期貨升40點，報34952點。

【08：51】【業績】UNIQLO母企迅銷全年多賺88% 派末期息240日圓

【08：06】【電子煙股】思摩爾首三季經調整純利按年升71.6%

【07：45】港股ADR收報25161點，升198點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報45.42元，較港收市價高0.47元或1%；騰訊 （00700） ADR折合報489.04元，較港收市價高5.84元或1.2%。

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【07：30】美國銀行股季績好過預期、新申領失業救濟金人數降至29.3萬人，為疫後首次跌穿30萬，反映就業復甦進度理想，加上生產物價增幅溫和，美股3大指數造好。道指收市飆534點，報34912點；標指升74點，報4438點；納指升251點，漲1.7%，報14823點。

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【開市9點半】日圓兌港元跌至6.85算 創逾4年低 官媒點名富途再喚醒監管憂慮

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責任編輯︰梁浩碩