▲ 【業績】UNIQLO母企迅銷全年多賺88% 派末期息240日圓

UNIQLO及GU母企迅銷 （06288） 公布年度業績。截至8月31日止，迅銷年度純利1698.47億日圓，按年升88%，每股盈利1663.12日圓，派末期股息每股240日圓，全年股息480日圓。

期內，綜合收益總額2.1萬億日圓，按年升6.2%，綜合經營溢利2490億日圓，按年增66.7%。相較於上年度受新冠肺炎疫情嚴重影響導致業績錄得大幅下降，本年度以UNIQLO（優衣庫）事業為首，業績錄得回升。

在日本UNIQLO事業分部收益總額按年增4.4%，經營溢利總額升17.7%，同店銷售淨額按年增長3.6%；海外UNIQLO事業分部收益總額按年升10.2%，經營溢利總額增1.21倍，受疫情影響較低的大中華地區收益總額5322億日圓，按年增長16.7%，經營溢利總額1002億日圓，按年增長52.7%，創歷年最佳業績。

集團預估2022年財政年度，綜合收益總額將達2.2萬億日圓，按年增長3.1%，綜合經營溢利總額2700億日圓，增長8.4%，稅前溢利2700億日圓，增長1.6%，純利升3%至1750億日圓，年度股息升8.3%至520元。

門店總數方面，預計截至2022年度底，日本UNIQLO門店數量將為810間，海外UNIQLO門店數將達到1632間，GU門店數將達到459間，全球品牌事業分部門店數量將達到773間，集團整體門店總數預計將達到3674間。

【業績】UNIQLO母企迅銷首三財季多賺67% 下調全年預測、大中華表現遜預期

責任編輯︰梁浩碩