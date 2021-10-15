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從容應對減少買債

宏觀解讀 07:00 2021/10/15

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聯儲局前主席耶倫曾將貨幣政策正常化「很無聊」。就像過去那樣，聯儲局很可能以類似的漸進方式來縮減購債規模，步驟如下：（1）每月減少購買數量，接著（2）停止購買債券，但將到期的組合債券全額再投資，然後（3）到期債券部分再投資，最後（4）到期債券完全停止再投資。完成這些步驟將需要持續數年時間。

目前疫情依然未被控制，可能有投資者會擔心，縮減購債規模存在破壞經濟復甦的風險。但我們與聯儲局觀點一致，行動宜早不宜遲，原因有二：

首先，有必要降低銀行系統的超額準備金。依據無限制量化寬鬆政策，聯儲局每月購買1,200億美元的國債和按揭抵押證券，購買期限未明確。但鑒於金融體系已經重新站穩腳跟，可能有人會說經濟仍在增長軌道運行的情況下，累計超過4萬億美元的銀行準備金（佔超過GDP 20%）已近乎過度。

其次，有必要從金融市場撤出過剩的流動性。從資金流來看，美國大選結束和疫苗獲批無疑引發了作為通貨再膨脹交易的資金流入股市。然而，這並沒有對債券基金產生影響，即使是在疫情爆發初始建立起來的貨幣市場基金中的大量現金，至今為止也幾乎沒有出現明顯的縮水。

總括而言，我們認為縮減購債規模將促使信貸市場將關注點從流動性轉而聚焦到基本面。聯儲局直接通過公開市場出售所持有的投資組合來減少資產負債表的可能性極小，因為這可能會對市場造成比2013年「縮減恐慌」更大的衝擊，投資者可以從容應對聯儲局減少買債。

撰文 : 星展香港投資總監辦公室(北亞區) 

欄名 : 星級展望

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