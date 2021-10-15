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【ET財經早點1分鍾】數據及業績齊報捷 道指爆升534點

股市 07:00 2021/10/15

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美國新申領失業救濟人數首次跌穿30萬人，創疫情爆發後新低，反映就業復甦進度理想，加上美股業績期，摩根士丹利盈利超預期，帶動道指收市升534點，標指及納指齊升1.7%。

美團及小米ADR 高港收市價2.5%

港股今日復市，整體藍籌股ADR跟隨外圍市況造好。美團 （03690） 及小米 （01810） ADR表現最佳，較港收市價高超過之2.5%。

憂信息跨境問題 老虎證券跌兩成富途跌1成

官媒《人民網》發表文章《個人信息保護法》將於11月1日起實施，點名在美上市的富途及老虎證券，指隨著信息保護法的推出，明確個人信息跨境提供的規則，提供港美股等交易服務的互聯網券商，將面臨新的考驗。

中概金融股齊跌，老虎證券跌兩成，富途及陸金所跌一成，金融壹賬通跌7%。

贛鋒鋰業第三季純利 料按年增4至5倍

贛鋒鋰業 （01772） 發布盈利預告，截至9月底止，按中國會計準則的第三季純利，按年增長4至5倍，首三季純利按年增長5至7倍。

贛鋒鋰業指，產品產銷量按年增長，且產品的銷售均價上漲，導致公司經營性淨利潤增長。

*今早9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備*【按此】

*美國「收水」在即 債市前景如何-惠理葉浩華為你分析*【按此】

欄名 : ET財經早點1分鍾

道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 美國 標準普爾500指數 美股 失業 就業 疫情

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【ET開市直擊】美國「收水」路漸近 港股倉位怎調整（歡迎到本節目留言區即時交流）

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【互聯網監管】富途美股收市跌12%　老虎證券跌21%　官媒點名質疑個人信息收集欠安全
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