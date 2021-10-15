【加密貨幣】大摩CEO料加密貨幣不會曇花一現 因區塊鏈技術強大

▲ 大摩CEO料加密貨幣不會曇花一現，背後支持它的區塊鏈技術強大。（法新社資料圖片）

摩根士丹利首席執行官James Gorman指，他不認為加密貨幣會是曇花一現，它不會就這麽消失。 他周四上午在該行與分析師的電話會議上表示：「我不知道比特幣應該達到甚麼價值。但這些事情不會完，背後支持它的區塊鏈技術，顯然是非常真實且強大的。」

這個表態與摩根大通戴蒙形成對比。戴蒙本周在國際金融協會的年度活動上說，「我個人認為比特幣毫無價值，但我們的客戶是成年人，他們不認可這一點，這就是市場。因此如果他們想要有買比特幣的渠道，我們不會進行托管，但我們可以給他們提供合法的、盡可能乾凈的渠道。」

花旗首席執行官Jane Fraser本周也發表過類似言論，其稱「作為一家銀行，我們對加密貨幣相當謹慎，對於比特幣在哪兒有價值，在哪兒沒價值，我們會相當小心，坦白講，相比某些加密產品本身，我對他們背後的技術更感興趣。」

今年9月，摩根士丹利宣布Sheena Shah將領導新成立的加密貨幣研發團隊。Gorman在業績電話會議上補充稱，摩根士丹利不會為散戶交易加密貨幣，而是會通過多類資金，給散戶客戶提供購買加密貨幣的渠道，「老實說，眼下客戶這方面的需求並不大，這種情況可能改變，到時候我們也會跟著調整，我們會關注這件事，拭目以待，看看監管層會如何處理。」

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責任編輯：李勝君



