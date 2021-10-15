美國會擬下周提法案 禁谷歌亞馬遜偏袒自家產品

▲ 美國會擬下周提出一項法案，禁止亞馬遜和谷歌等大型科技公司偏袒自家產品和服務。（法新社資料圖片）

據外電報道，以美國民主黨參議員克洛布查爾（Amy Klobuchar）和共和黨參議員格拉斯利（Chuck Grassley）為首的兩黨議員小組，計劃提出一項法案，禁止亞馬遜和谷歌等大型科技公司偏袒自家產品和服務。

克洛布查爾是美國參議院司法委員會反壟斷小組委員會的主席，而格拉斯利是整個參議院司法委員會的主席。這項法案將是本屆國會提出的一系列旨在限制科技公司的法案之一。今年6月，美國眾議院司法委員會通過了六項反壟斷措施，其中大部分旨在遏制谷歌、亞馬遜、蘋果和Facebook等科技巨頭。

克洛布查爾辦公室表示，這項新法案將於下周提出，將與眾議院司法委員會之前通過的一項措施相輔相成。要成為法律，新法案必須在國會參眾兩院獲得通過。

這項新法案將明確禁止平台（谷歌和亞馬遜等大型科技公司）要求在其網站上運營的公司購買平台的商品或服務，並禁止平台偏袒自家的產品和服務。

克洛布查爾在一份聲明中稱，「由於佔主導地位的數字平台（主要是全球一些主要的大型科技公司）愈來愈偏袒自家的產品和服務，我們必須制定政策，確保小企業和企業主仍然有機會在數字市場取得成功。」

稍早有報道稱，數千頁內部文件顯示，亞馬遜通過一系列系統性措施，在印度仿製其他公司的產品，並利用搜索結果來推廣這些仿製品。這再次引發了美國民主黨參議員沃倫（Elizabeth Warren）的抨擊，並敦促分拆亞馬遜。

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責任編輯：李勝君