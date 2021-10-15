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【恒大危機】恒大地產出售合營4成權益 予內地上市家居用品商

股樓投資 15:27 2021/10/15

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處於財務危機的中國恒大(03333)再度出售資產紓困。內地上市家居用品商曲美家居(滬：603818)宣布，以7200萬人民幣向中國恒大旗下的恒大地產，收購合營公司河南恒大曲美的40%股權。完成交易後，河南恒大曲美將成為曲美家居的全資子公司。河南恒大曲美家居經營範圍包括櫥櫃、衣櫃、浴室櫃家具等，截至今年上半年，錄得733萬元人民幣虧損。中國恒大周五繼續停牌。

【第4季部署】光大證券指港股已充分調整 重點推薦8股  詳情請看【下一頁

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另一方面，恒大事件令外界關注內銀的資產質素情況。國資行之一的建設銀行（00939）日前在「上證ｅ互動平台」表示，恒大的貸款餘額相對較小，抵押充足，截至目前存量業務沒有逾期，總體風險可控，亦會堅決貫徹落實國家政策要求，始終堅持「房住不炒」的定位，緊緊圍繞「穩地價、穩房價、穩預期」的目標。

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撰文 : 李尚毅

中國恒大（03333） 港股

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