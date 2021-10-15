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馬斯克：正與航空公司商討接入星鏈事宜

股市 00:31 2021/10/15

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馬斯克表示，正與航空公司商討接入星鏈事宜。（法新社資料圖片）

美國電動車巨擎特斯拉（ Tesla )首席執行官馬斯克（Elon Musk）周四表示，他正在與航空公司就安裝基於衛星的寬帶服務「星鏈（Starlink）」進行商談。馬斯克在推文中沒有提供有關會談的細節。

「星鏈」是SpaceX的一個衛星互聯網項目。從2019年至2024年，SpaceX計劃利用5年時間，將組網所需的數千顆衛星送入近地軌道，組成「星鏈」網絡，以提供互聯網服務。目前，「星鏈」網絡已發射了1700多顆衛星。

去年10月底，SpaceX率先在美國部分地區推出「星鏈」測試服務。服務價格為每月99美元，同時用戶需要支付499美元購買相關設備，包含終端接收設備、三腳架和Wifi路由器。

據測試用戶反饋，「星鏈」的試用速度已突破160 Mbps，超過美國95%的寬帶連接。大多數測試用戶的網速，都在SpaceX給定的網速範圍內，即50 Mbps至150 Mbps之間。

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責任編輯：李勝君

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） SpaceX Tesla 馬斯克 路由器

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