馬斯克：正與航空公司商討接入星鏈事宜

▲ 馬斯克表示，正與航空公司商討接入星鏈事宜。（法新社資料圖片）

美國電動車巨擎特斯拉（ Tesla )首席執行官馬斯克（Elon Musk）周四表示，他正在與航空公司就安裝基於衛星的寬帶服務「星鏈（Starlink）」進行商談。馬斯克在推文中沒有提供有關會談的細節。

「星鏈」是SpaceX的一個衛星互聯網項目。從2019年至2024年，SpaceX計劃利用5年時間，將組網所需的數千顆衛星送入近地軌道，組成「星鏈」網絡，以提供互聯網服務。目前，「星鏈」網絡已發射了1700多顆衛星。

去年10月底，SpaceX率先在美國部分地區推出「星鏈」測試服務。服務價格為每月99美元，同時用戶需要支付499美元購買相關設備，包含終端接收設備、三腳架和Wifi路由器。

據測試用戶反饋，「星鏈」的試用速度已突破160 Mbps，超過美國95%的寬帶連接。大多數測試用戶的網速，都在SpaceX給定的網速範圍內，即50 Mbps至150 Mbps之間。

【名人豪宅】馬斯克宣布Tesla搬總部後 劈價出售加州灣區豪宅（附圖）

馬斯克登全球首富 Twitter發「銀牌」或暗嘲貝索斯

SpaceX完成新一輪 8.5 億美元融資 60億美元排隊投資 星鏈計畫吸引力大

責任編輯：李勝君