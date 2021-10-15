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【撤出中國】微軟關閉LinkedIn中國服務、改推求職網站　美資社交平台絕跡內地

股市 10:50 2021/10/15

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微軟成為最後一家退出中國的美國主要社交媒體供應商。

微軟（Microsoft，美：MSFT）旗下社交媒體LinkedIn（領英）將關閉其專業社交平台在中國的本地化版本，成為最後一家退出中國的美國主要社交媒體供應商。領英早前已暫停新用戶註冊，並且與其他內地求職類應用程式（App）一同被內地當局點名具數據安全問題。

領英發布博客文章表示，作出上述決定是鑑於「在中國面臨更具挑戰性的經營環境和更高的合規要求」，該公司計劃在今年晚些時候關閉當前版本網站。

微軟LinkedIn聲明暫停中國用戶新註冊 3月至今無大進展，可見【下一頁】

領英稱，其對中國的新戰略是專注於幫助本地專業人士在中國找到工作，並幫助中國公司找到合適的人選。今年晚些時候，該公司將推出一個新的獨立求職應用程序InJobs，但將不包括社交訂閱源（feed）、分享帖子或文章等功能。

在2014年進入中國後，領英同意限制某些內容以遵守中國政府的審查規則，這項服務在內地擁有約5200萬用戶。其他社交媒體平台推特和Facebook長期以來一直在大陸被禁。

然而，3月時領英表示在中國暫停新用戶註冊，同時正努力確保遵守當地法律。

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