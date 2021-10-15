【跨境理財通】工銀亞洲：數十萬港人持工行九市賬戶　可在港申辦理財通戶口

▲ 工銀亞洲零售業務與財富管理部總經理梁翠兒表示，將夥母行工商銀行開展理財通業務。（林宇翔攝）

「跨境理財通」啟動在即，工銀亞洲零售業務與財富管理部總經理梁翠兒表示，將夥母行工商銀行 （01398） 開展理財通業務，初期南、北向通已分別準備百款產品，有信心可以成為新的業務增長動力。她又透露，目前已有數十萬港人已持有工行九個內地城市的銀行賬戶，理財通啟動後，可以直接在工銀申請開通理財通戶口。

金管局至少接收20銀行申請 最快10月內可開展業務｜可見【下一頁】

梁翠兒受訪時指，隨着疫情緩和今年業務表現較理想，上半年零售業務利潤按年升30%，主要受財富管理業務增長40%帶動；資產管理規模（AUM）按年都錄得雙位數增幅。

工銀：有信心全年零售業務利潤按年升約30%

展望下半年，雖然美聯儲短期內開始縮減資產購買規模，投資市場趨波動，但她相信低息環境持續，客戶資產配置需求仍然強勁，未來續以多元化的產品配合市場需求，而且理財通即將正式啟動，有信心全年零售業務利潤可以維持近30%升幅。

針對看好人民幣或北上工作的港人，工銀初期主要提供以穩健及增值為主的理財產品，涉及近180種理財產品及近百隻基金。而針對分散風險及避險需求的南向通客戶，則準備近100隻產品，包括外滙、基金及債券。

未來力拓其他跨境服務 上半年「置業通」申請已超2020年全年

理財通啟動在即，市場關注未容許北向通遙距開戶會否影響反應。梁翠兒坦言，中港恢復通關的確是大前提，但目前已有數十萬港人持有工行內地帳戶，屆時可以直接申請理財通戶口。她又相信，理財通初期會有一段「熱身期」，但長遠而言對雙向需求非常有信心。

理財通以外，工銀會繼續力拓其他跨境服務，包括現有的內地按揭貸款「灣區置業通」。梁翠兒透露，今年上半年「置業通」的申請量已超過去年全年，而放款金額更接近去年的五倍。

她提到，服務目前已覆蓋大灣區九個內地城市，未來會持續提升流程，包括研究再理縮申請時間，又預計若明年重新通關，「置業通」的業務增長肯定更大。

港銀推出的內地按揭貸款，容許客戶按港元利率計算按揭利率，並以港元供款，而工銀的「置業通」目前利率以最優惠利率（P）減2厘的定息形式定價。

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