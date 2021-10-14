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【樓市現象】利嘉閣︰股市勢弱　部分業主無奈蝕讓　第三季私宅轉手獲利比例創引樓市辣招11年以來新低

股樓投資 23:01 2021/10/14

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近日港股勢弱，連帶對樓市造成影響。綜合利嘉閣及土地註冊處資料，今年第三季本港共錄10,057宗私宅轉手獲利買賣登記，獲利比例僅達96.8%，較第二季的97.4%跌0.6個百分點，連跌兩季，並創2010年第三季後的44季（即引入樓市辣招11年以來）新低。

平均獲利幅度方面，今年第三季每宗私宅轉手個案平均賺幅為71.6%，按季回落2.3個百分點，創下2016年第四季以來的5年新低。當中，沽樓獲利1倍或以上的轉手個案佔整體二手私宅買賣比例達42.1%，惟按季下跌1.8個百分點；此外，虧損個案錄得282宗，佔比2.7%，比例按季增加0.6個百分點，反映股市下瀉影響部分急需套現的業主無奈蝕讓。

若以屋苑計算，第三季二手私宅獲利登記宗數最多的屋苑首三位依次為日出康城、嘉湖山莊及新都城，分別錄得167宗、147宗及112宗登記，獲利成功比率分別達94.4%、99.3%及100%。至於十大獲利登記宗數最多屋苑之中，則以維景灣畔的每宗轉手個案平均賺幅最大，高近1.5倍；而平均賺幅較低者則為日出康城的43.7%。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，股市表現走下坡，加上樓價在高位反覆不前，窒礙市場信心，令第三季二手私宅轉手獲利比率及每宗平均賺幅雙雙下跌。不過他指出，利好樓市的因素仍多，倘股市能配合回升，加上《施政報告》無礙短期樓市走勢，預期第四季私宅轉手獲利比率有機會反彈，重上97%或以上水平，而平均每宗賺幅亦料自低位回升，按季料增1.4個百分點至73%。

陳海潮指出，今年以來疫情持續受控，年底通關仍然有望，加上經濟及失業率續有改善，倘股市能配合回升，加上施政報告只針對長期供應而無礙短期樓市走勢，因此預期第四季私宅轉手獲利比率有機會反彈，重上97%或以上水平，而平均每宗賺幅亦料自低位回升，按季料增1.4個百分點至73%。

延伸閱讀︰【大行點睇】中信証券指阿里中長期前景仍樂觀　維持「買入」評級【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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