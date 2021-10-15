【開市9點半】日圓兌港元跌至6.85算　創逾4年低　官媒點名富途再喚醒監管憂慮

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【互聯網監管】富途美股收市跌12% 老虎證券跌21% 官媒點名質疑個人信息收集欠安全
（1）富途（美：FUTU）遭官媒批評，惹起市場對內地監管的憂慮，一舉拖低隔晚中概股表現。《人民日報》發表文章，點名在美上市的富途證券（美：FUTU），老虎證券（美：TIGR），稱互聯網券商在用戶信息安全，及合法化、合規化方面存在風險。
【互聯網監管】富途美股早段跌逾15% 官媒點名質疑個人信息收集欠安全
（2）女股神Cathie Wood再評中國監管，形容中國政策制定者開始玩火。
【科技女股神】Cathie Wood：中國開始玩火 監管將致經濟下滑
（3）日圓兌港元跌至6.85算的逾4年低位。
【日圓滙價】日圓兌港元跌至6.85算、逾4年低位 執政黨員：弱日圓利日本經濟
（4）美國上周首次申領失業救濟金人數跌至29.3萬人，為去年3月疫情以來，首次跌穿30萬。
【美國失業救濟金人數】美上周首領失業救濟金跌至29.3萬人 顯著改善
（5）東方表行 （00398） 現價股息率13.9厘。
（6）高盛（美：GS）總裁John Waldron表示，通脹是經濟短期內復甦的最大隱憂來源。
【通脹危機】高盛警告通脹成經濟復甦「頭號風險」 金價看漲重上1790美元
（7）贛鋒鋰業 （01772） 第三季純利料按年增長4.3倍至5.3倍。
【贛鋒業績】贛鋒鋰業：按中國會計準則 第三季純利按年增長逾4倍
（8）台積電（美：TSM）落實日本建廠。
（9）為何網民選眾議院議長佩洛西為新「契媽」？
【Cathie Wood讓位】連登契媽換人 網民發起封佩洛西為新契媽（內附佩洛西部份持倉）
港股ADR及美股收市情況：
記者：區嘉俊
欄名 : 開市9點半