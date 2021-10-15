【開市9點半】日圓兌港元跌至6.85算　創逾4年低　官媒點名富途再喚醒監管憂慮

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（1）富途（美：FUTU）遭官媒批評，惹起市場對內地監管的憂慮，一舉拖低隔晚中概股表現。《人民日報》發表文章，點名在美上市的富途證券（美：FUTU），老虎證券（美：TIGR），稱互聯網券商在用戶信息安全，及合法化、合規化方面存在風險。

【互聯網監管】富途美股早段跌逾15% 官媒點名質疑個人信息收集欠安全

（2）女股神Cathie Wood再評中國監管，形容中國政策制定者開始玩火。

【科技女股神】Cathie Wood：中國開始玩火 監管將致經濟下滑

（3）日圓兌港元跌至6.85算的逾4年低位。

【日圓滙價】日圓兌港元跌至6.85算、逾4年低位 執政黨員：弱日圓利日本經濟

（4）美國上周首次申領失業救濟金人數跌至29.3萬人，為去年3月疫情以來，首次跌穿30萬。

【美國失業救濟金人數】美上周首領失業救濟金跌至29.3萬人 顯著改善

（5）東方表行 （00398） 現價股息率13.9厘。

【高息股攻略】東方表行股息率13.9厘 估值不貴可逆市收息

（6）高盛（美：GS）總裁John Waldron表示，通脹是經濟短期內復甦的最大隱憂來源。

【通脹危機】高盛警告通脹成經濟復甦「頭號風險」 金價看漲重上1790美元

（7）贛鋒鋰業 （01772） 第三季純利料按年增長4.3倍至5.3倍。

【贛鋒業績】贛鋒鋰業：按中國會計準則 第三季純利按年增長逾4倍

（8）台積電（美：TSM）落實日本建廠。

【TSMC】台積電擬明年在日本建廠 汽車芯片市佔率達15%

（9）為何網民選眾議院議長佩洛西為新「契媽」？

【Cathie Wood讓位】連登契媽換人 網民發起封佩洛西為新契媽（內附佩洛西部份持倉）

港股ADR及美股收市情況：

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記者：區嘉俊