【天降橫財】清潔工用10蚊買彩票中1億頭獎 過足十年荒誕生活 最後下場峰迴路轉

不少人的夢想是中六合彩頭獎，下半世就可以「唔使憂」，但事實真的如此﹖英國一名男子早於19歲時獲得1億元獎金，卻沒有妥善理財，過荒誕的生活，最後打回原型，到處打散工度日。

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英國《每日郵報》報導，今年38歲的英國男子卡羅爾（Michael Carroll），在2002年，當時只有19歲的他，任職垃圾搬運工作，有一次他花了1英鎊（約10港元）購買樂透彩（Lottery）彩券，就中了頭獎，並得到970萬英鎊（約1億港元）獎金。

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天降橫財，但他未有妥善為這筆巨獎金作規劃，他將錢任意揮霍，中獎後不斷喝酒、召妓、吸毒、穿名牌服飾、開跑車、吃大餐等，還經常在牙買加、巴巴多斯和波多黎各巴努斯等豪華目的地與朋友聚會。最後他的妻子艾特肯（Sandra Aitken）因受不了他的生活，決定跟他離婚，並帶走女兒。期間他更接連犯下偷車、吸毒和毆鬥等罪名，上了法院30多次，時常進出監獄。

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過了十年荒誕的生活，及至2012 年，他的錢花光了，被迫開始過領取救濟金的生活。有傳媒報導，卡羅爾於2019 年時搬到蘇格蘭生活，並擔任煤炭工人，同時還在一家餅乾廠和屠宰場打散工度日，一週要工作7天。



落得如此下場，早年離開他的前妻，卻選擇原諒他，並時回到他的身邊，陪伴他平淡度日，最近更跟他再婚。卡羅爾的朋友表示，「現在他比較冷靜，而且已經開始努力工作，生活過得不錯，他們兩人日子也過得很快樂」。

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記者：陳詠妍