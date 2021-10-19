【室內設計】新婚夫婦擲52萬元　翻新460呎鑽石型廳單位　飯廳變身文青咖啡店

眾所周知鑽石型廳鬼祟位多，想要善用空間並非易事。一對新婚夫婦今年初購入康怡花園一個面積461平方呎的單位，以兩人兩貓居住而言，算是相當寬敞。不過因大廳是鑽石型，業主夫婦都明白大廳是規劃上的一大難題，所以他們聘請設計公司，希望可活用大廳空間。另外，男戶主鍾情木系裝潢，飯廳的檯、櫈、櫃都用上原木色，配上牆上斜間木條，營造出咖啡店的氛圍感之餘，亦不失住家的溫馨感，成為單位一大特色。

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今期《精明裝修》介紹的是位於鰂魚涌的藍籌屋苑——康怡花園，業主花費52萬元，翻新461平方呎兩房單位。Deco Farmer Studio負責人Heiman接受訪問指，業主今年初新婚燕爾，置業後隨即進行裝修。Heiman表示，由於鑽石型廳較難擺放家具，業主又希望可以放置大電視，於是他選擇加建牆身，將鑽石型的梯形空間一分為二：三角形位置用以增加儲物位，亦在門口玄關位設有換鞋座位；客廳則變成長方形，輕易解決擺放家具的難題。

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至於飯廳，就先要提到飯桌旁的櫃子，原來那是個「貓廁所」。Heiman指貓咪解手後，會用貓砂埋好自己的排泄物，不過業主的貓咪卻會將貓砂撥到盤外面，弄到一地髒亂。為了解決貓砂四濺的問題，他特意建造一個「貓廁所」，櫃邊更留有「氣窗」透氣，從而減少氣味積聚，可令到貓咪安然上廁所。

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Heiman指，本來打算將飯廳營造成咖啡店的感覺，所以整個飯廳的牆身都裝上同款斜間木條，呈現一種餐廳角落的位置的感覺，亦成為整個單位的標誌性設計。他透露，完工後業主最喜歡的就是飯廳，認為是整個單位設計的靈魂，「因為沒有預想到飯廳的成果，與概念還原度達九成以上。」不似一般的住家，但又十分溫馨。

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除了大廳，單位另一看點就是廚房。Heiman提到，因為廚房光綫不足，所以廚房的門及牆都裝上磨砂玻璃，可「分享」飯廳的燈光。此外，廚房的牆身亦相當別緻，用上水磨石款式的磁磚。Heiman表示因水磨石造工並不便宜，但又希望廚房用上彩色元素，而業主又不想用色過於繽紛，故嘗試以水磨石款式的磁磚，配搭黑白色的廚櫃，實行將牆壁「配角變主角」，非常獨特。

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費用 預備及雜項工程 $4.4,000

電力工程 $70,000

水喉工程 $24,000

油漆工程 $38,000

泥水工程 $67,000

木器及家具 $256,000

冷氣及通風工程 $8,000

鋁質及玻璃工程 $13,000 合共 : $520,000

*資料及圖片由設計公司Deco Farmer Studio提供

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