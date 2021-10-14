【晶片短缺】iPhone13或減產1,000萬部 Apple預告公司收益增長將會放緩

由於全球晶片短缺，蘋果公司或會將智能手機iPhone13產量，削減多達1,000萬部，又指該公司收益增長將會放緩。

據美國媒體報道，直至今年底，蘋果公司將會生產9,000萬部全新iPhone 13，以應付即將來臨的聖誕及新年購物旺季；惟該公司已經通知各大生產商指，由於晶片製造商包括博通（Broadcom inc.）和德州儀器（Texas Instruments）無法如期付運足夠的元件，iPhone 13 的產量會比預期少。

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早於今年七月，蘋果公司已經發出警告，預告公司的收益增長將會放緩，又指晶片短缺的現象打擊公司銷售Mac電腦和iPad平板電腦的能力，也同時亦令各個型號的iPhone的生產受到限制。德州儀器公司也發出公告，暗示今年餘下時間的晶片供應量都會短缺，因此看淡收入前景。

晶片短缺的情況不只局限於美國，而是遍及全球，許多行業包括汽車製造業、電子產品業等，都受到衝擊。一些車廠已經被逼停產。經濟學家擔心，全球新冠疫情繼續肆虐再加上晶片荒，可能會窒礙經濟復甦，甚至會引發滯脹。

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責任編輯：潘曉豐